Бесплатный вебинар! Федресурс: аудит, финансовая отчетность и чистые активы — обязательные публикации в реестре до 30.03.2024

Все организации, которые проводят аудит, обязаны размещать в Федресурсе два сообщения о финансовой отчетности!

С января 2022 года обязанность по Федресурсу для организаций, которые проводят аудит, изменилась.

Теперь юридические лица, которые проводят аудит, обязаны размещать не сообщение о его результатах, а сообщение о финансовой отчетности с указанием сведений об аудиторском заключении и аудиторе.

Незнание новых требований законодательства может привести к нарушениям количества, сроков и порядка обязательных публикаций об аудите и финансовой отчетности в Федресурсе. И, как следствие — к штрафам и предписаниям госорганов (ФНС, Росреестра, Прокуратуры).

Важно! Близится 30 марта — и срок размещения обязательной информации в Федресурсе подходит для многих компаний не только о финансовой отчетности и сведениях об аудиторской проверке, но и о стоимости чистых активов для АО и об отрицательных чистых активах для всех организаций.

О том, как публиковать данные виды сообщений в Федресурсе без нарушений и штрафов, речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 13 марта в 10:00 (МСК) Программа вебинара

Просмотр вебинара даст вам ответы на следующие вопросы:

Кто обязан размещать в Федресурсе сведения об аудите и финансовой отчетности? Почему в 2024 году организации, которые проводят аудит, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения. Как связаны эти события в новой редакции закона? Как правильно публиковать в Федресурсе сведения о результатах аудита и финансовой отчетности, чтобы не получить штраф. Для чего Прокуратура и подключились к контролю обязанности раскрытия информации в Федресурсе? Как в реалиях надзора от Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф?

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