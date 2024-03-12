Бесплатный вебинар! Федресурс: аудит, финансовая отчетность и чистые активы — обязательные публикации в реестре до 30.03.2024

С января 2022 года обязанность по Федресурсу для организаций, которые проводят аудит, изменилась.
Теперь юридические лица, которые проводят аудит, обязаны размещать не сообщение о его результатах, а сообщение о финансовой отчетности с указанием сведений об аудиторском заключении и аудиторе.
Незнание новых требований законодательства может привести к нарушениям количества, сроков и порядка обязательных публикаций об аудите и финансовой отчетности в Федресурсе. И, как следствие — к штрафам и предписаниям госорганов (ФНС, Росреестра, Прокуратуры).
Важно! Близится 30 марта — и срок размещения обязательной информации в Федресурсе подходит для многих компаний не только о финансовой отчетности и сведениях об аудиторской проверке, но и о стоимости чистых активов для АО и об отрицательных чистых активах для всех организаций.
О том, как публиковать данные виды сообщений в Федресурсе без нарушений и штрафов, речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 13 марта в 10:00 (МСК)
Просмотр вебинара даст вам ответы на следующие вопросы:
Кто обязан размещать в Федресурсе сведения об аудите и финансовой отчетности?
Почему в 2024 году организации, которые проводят аудит, обязаны публиковать в Федресурсе два сообщения. Как связаны эти события в новой редакции закона?
Как правильно публиковать в Федресурсе сведения о результатах аудита и финансовой отчетности, чтобы не получить штраф.
Для чего Прокуратура и подключились к контролю обязанности раскрытия информации в Федресурсе?
Как в реалиях надзора от Прокуратуры, ФНС и Росреестра вовремя отслеживать наступление обязательных событий по Федресурсу и не попасть под санкции и штраф?
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