В 2024 году организации, которые самостоятельно публикуют сообщения в Федресурсе, рискуют получить предписание и иск Прокуратуры в связи с новым уровнем контроля, которому сейчас подвергаются юридические лица по этой обязанности.

Прокуратура начала осуществлять контроль в отношении организаций, которые не только вообще не размещают сведения в Федресурсе, но и тех, кто:

Разместил не все обязательные сообщения в реестре (исполнил обязанность не полностью). Опубликовал обязательные сообщения с нарушением регламента Федресурса (неправильно составленный или отсутствующий текст сообщения, незаполненные поля, несоответствующая полю информация, недостоверная информация и тд.).

Из некоторых регионов РФ уже стали поступать прецеденты. Суды по всем регионам РФ в свою очередь активно удовлетворяют иски Прокуратуры о любых нарушениях в Федресурсе. Программа вебинара

Теперь каждая организация, которая не опубликовала любое из обязательных сообщений или допустила ошибки при публикации – получит предписание и иск Прокуратуры за нарушение.

Как самостоятельно и без нарушений размещать сведения в Федресурсе?

Топ-10 самых частых ошибок при самостоятельной публикации в Федресурсе?

Как правильно организовать работу с публикациями в личном кабинете Федресурса?

Как исключить для себя риски нарушений и проблемы с Прокуратурой?

Как отслеживать обязательные публикации для вашей организации, не неся риски и не тратя ресурсы/время?

Об этом речь пойдет на бесплатном вебинаре АО «Консалтинг Онлайн», который состоится 21 марта в 10:00 (МСК). Чтобы зарегистрироваться на бесплатный вебинар, жмите на кнопку ниже!

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Нарушения в личном кабинете Федресурса: топ–10 ошибок при самостоятельной публикации Бесплатный вебинар 21 марта 10:00–11:30 (МСК) Зарегистрироваться

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