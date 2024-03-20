Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнале

Вестник госрегистрации в свою очередь содержит информацию о намерениях контрагента/кредитора совершить то или иное действие, имеющее юридическую значимость. Благодаря этому ваши законные права и интересы будут защищены.
Вместе с тем многие лица, которые должны публиковаться в журнал, сталкиваются с проблемами при размещении сообщений:
ошибки при заполнении необходимых документов;
некорректно созданный текст публикации;
нарушение сроков публикации;
с целом трудности с данным процессов, сложность его понимания.
Тем временем действующее законодательство устанавливает четкий регламент относительно того, как обязательные сведения должны вноситься в журнал.
Регламент публикации сообщений в журнал «Вестник государственной регистрации»
Подача обязательных и необходимых сведений в Вестник госрегистрации осуществляется согласно установленному порядку:
Изначально необходимо зарегистрировать аккаунт на сайте Вестника гос. Регистрации, заполнив обязательные поля.
Далее — установить квалифицированную электронную подпись и программное обеспечение.
Создать новую заявку и выбрать тип публикуемого сообщения из выпадающего списка.
Заполнить все поля заявки, внимательно проверить сформированный текст, который будет опубликован в журнале.
Выбрать способ подачи и подписать заполненную заявку.
После — отсканировать и прикрепить необходимые документы (прикрепляемые файлы не должны по весу превышать 3 Мб, также количество загруженных файлов не должно быть более 8 шт.)
Скачать и распечатать бланк-заявку и сопроводительное письмо с печатью публикуемой организации и подписью заявителя. Они являются обязательными документами, даже если заявка подписывается электронной подписью. Номер заявки и номер редакции в электронной заявке и в бланк-заявке должны совпадать.
Подписать заявку электронной подписью, она уходит на проверку специалисту Вестника. Этот процесс занимает в среднем до 1 рабочего дня.
Если текст и загруженные документы проходят проверку, вам направляется счет на оплату пошлины. Размер последней рассчитывается в индивидуальном порядке и напрямую зависит от размера вашего сообщения. Расчет осуществляется следующим образом — 150 рублей за 1 квадратный сантиметр.
Зачастую ошибки совершаются пользователями при оплате счета — поэтому к процессу тоже нужно подходить внимательно!
Как вы видите, процедура достаточно объемна и включает в себя множество пунктов. Более того, для ее грамотной пошаговой реализации придется потратить много времени.
А неправильно сформированный текст сообщения, перегруженный ненужными конструкциями, приведет к удорожанию публикации в журнале. Однако есть надежный способ этого не допустить.
Как подать сообщение в Вестник госрегистрации удаленно и при этом сэкономить 30%
Сделать это можно, обратившись к сервису по онлайн-публикации сведений «Вестник онлайн». При его помощи размещение сообщения осуществляется полностью в удаленном формате — без регистраций, посещений удостоверяющего центра и регионального отделения издания. Вам потребуется только лишь 3 документа для подачи сообщения в Вестник через наш сервис.
Всю процедуру по публикации мы берем на себя. Даже если вы обратились к нам в среду, ваша публикация попадет в ближайший номер журнала.
Также просим вас обратить внимание на то, что исполнение обязанности посредством данного портала позволит вам экономить на публикации 30% — благодаря наработанной технологии внесения сообщений, которая позволяет сократить объем текста.
При этом сама текстовка будет полностью соответствовать нормам действующего законодательства — в ней будет содержаться вся информация, необходимая для надлежащего исполнения обязанности.
После выхода самой публикации вам направляется подтверждение факта опубликованного сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».
Чтобы опубликовать сообщение о ликвидации в Вестник, переходите на сайт сервиса!
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