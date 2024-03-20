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Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнале

Все заинтересованные лица могут оперативно и из одного ресурса черпать официальную информацию российских компаний, организаций и ИП, которую указанные лица должны публиковать в журнале «Вестник государственной регистрации» на основании действующих законодательных обязанностей.
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Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнале
Иллюстрация: drazenzigic/freepik

Вестник госрегистрации в свою очередь содержит информацию о намерениях контрагента/кредитора совершить то или иное действие, имеющее юридическую значимость. Благодаря этому ваши законные права и интересы будут защищены.

Вместе с тем многие лица, которые должны публиковаться в журнал, сталкиваются с проблемами при размещении сообщений:

  • ошибки при заполнении необходимых документов;

  • некорректно созданный текст публикации;

  • нарушение сроков публикации;

  • с целом трудности с данным процессов, сложность его понимания.

Тем временем действующее законодательство устанавливает четкий регламент относительно того, как обязательные сведения должны вноситься в журнал.

Регламент публикации сообщений в журнал «Вестник государственной регистрации»

Подача обязательных и необходимых сведений в Вестник госрегистрации осуществляется согласно установленному порядку:

  1. Изначально необходимо зарегистрировать аккаунт на сайте Вестника гос. Регистрации, заполнив обязательные поля.

  2. Далее — установить квалифицированную электронную подпись и программное обеспечение.

  3. Создать новую заявку и выбрать тип публикуемого сообщения из выпадающего списка.

  4. Заполнить все поля заявки, внимательно проверить сформированный текст, который будет опубликован в журнале.

  5. Выбрать способ подачи и подписать заполненную заявку.

  6. После — отсканировать и прикрепить необходимые документы (прикрепляемые файлы не должны по весу превышать 3 Мб, также количество загруженных файлов не должно быть более 8 шт.)

  7. Скачать и распечатать бланк-заявку и сопроводительное письмо с печатью публикуемой организации и подписью заявителя. Они являются обязательными документами, даже если заявка подписывается электронной подписью. Номер заявки и номер редакции в электронной заявке и в бланк-заявке должны совпадать.

  8. Подписать заявку электронной подписью, она уходит на проверку специалисту Вестника. Этот процесс занимает в среднем до 1 рабочего дня.

  9. Если текст и загруженные документы проходят проверку, вам направляется счет на оплату пошлины. Размер последней рассчитывается в индивидуальном порядке и напрямую зависит от размера вашего сообщения. Расчет осуществляется следующим образом — 150 рублей за 1 квадратный сантиметр.

  10. Зачастую ошибки совершаются пользователями при оплате счета — поэтому к процессу тоже нужно подходить внимательно!

Как вы видите, процедура достаточно объемна и включает в себя множество пунктов. Более того, для ее грамотной пошаговой реализации придется потратить много времени.

А неправильно сформированный текст сообщения, перегруженный ненужными конструкциями, приведет к удорожанию публикации в журнале. Однако есть надежный способ этого не допустить.

Как подать сообщение в Вестник госрегистрации удаленно и при этом сэкономить 30%

Сделать это можно, обратившись к сервису по онлайн-публикации сведений «Вестник онлайн». При его помощи размещение сообщения осуществляется полностью в удаленном формате — без регистраций, посещений удостоверяющего центра и регионального отделения издания. Вам потребуется только лишь 3 документа для подачи сообщения в Вестник через наш сервис.

Всю процедуру по публикации мы берем на себя. Даже если вы обратились к нам в среду, ваша публикация попадет в ближайший номер журнала.

Также просим вас обратить внимание на то, что исполнение обязанности посредством данного портала позволит вам экономить на публикации 30% — благодаря наработанной технологии внесения сообщений, которая позволяет сократить объем текста.

При этом сама текстовка будет полностью соответствовать нормам действующего законодательства — в ней будет содержаться вся информация, необходимая для надлежащего исполнения обязанности.

После выхода самой публикации вам направляется подтверждение факта опубликованного сообщения в журнале «Вестник государственной регистрации».

Чтобы опубликовать сообщение о ликвидации в Вестник, переходите на сайт сервиса!

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Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнале

Все заинтересованные лица могут оперативно и из одного ресурса черпать официальную информацию российских компаний, организаций и ИП, которую указанные лица должны публиковать в журнале «Вестник государственной регистрации» на основании действующих законодательных обязанностей.

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