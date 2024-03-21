Реорганизация в форме преобразования и Вестник государственной регистрации: публикация в журнал

В статье разберем, как быстро и корректно опубликовать сообщение о реорганизации в форме преобразования в Вестник государственной регистрации и попасть в ближайший номер журнала, даже если вы подаете сообщение в последний день приема заявок.

Для публикации сообщения о реорганизации в форме преобразования в Вестнике государственной регистрации необходимо следовать определенной процедуре.

Порядок совершения публикации о реорганизации (преобразование) в Вестник госрегистрации

Вот основные шаги, которые следует соблюсти.

1. Перед самой подачей сообщения необходимо зарегистрировать личный кабинет, установить под Вестник эл. подпись со специальным программным расширением.

2. Подготовка текста сообщения: в сообщении о реорганизации в форме преобразования должны быть указаны следующие основные сведения:

Название организации, подвергающейся реорганизации.

Полное наименование и реквизиты участников (организации), участвующих в процедуре по смене организационно-правовой формы.

Описание процедуры реорганизации: какой вид осуществляется, основание процесса и сроки его проведения.

Состав новых организаций, которые возникнут в результате реорганизации.

Указать требования кредиторов.

3. Подготовка документов. Помимо сообщения о реорганизации, необходимо подготовить все необходимые документы, которые должны быть предоставлены вместе с сообщением. Это могут быть протоколы общих собраний участников (акционеров), выписка ЕГРЮЛ с данными, что компания находится в процессе реорганизации в форме преобразования, и другие документы в зависимости от типа процедуры и норм текущего законодательства. Сами документы должны быть в отличном качестве, подписи и печать хорошо читаемы.

После важно убедиться, что все необходимые документы прилагаются к сообщению и правильно заполнены. Далее заявка передается на проверку в само издание, где ее в течение 1 рабочих суток проверяет менеджер журнала.

После, если претензий к документам нет, пользователю выставляется счет на оплату пошлины от ООО «КОММЕРСАНТЪ КАРТОТЕКА». Размер пошлины идет из расчета 168 руб. за 1 кв. см. Можно произвести оплату либо с расчетного счета компании, либо от физического лица (или же оплату может произвести третье лицо).

Но и при оплате этого счета следует быть очень внимательным. Если вы внесете в назначение платежа некорректные данные, вам ее Вестник не засчитает, и вы не пройдете в ближайший номер журнала. А он, напомним, выходит только раз в неделю, по средам.

Кстати, сами заявки Вестник госрегистрации принимает вместе уже с оплаченным счетом в стадии «Исполнено» до 13.00 по МСК до среды. Но это уже при условии, что у вас заявка принята и счет оплачен — тогда ваше сообщение пройдет в ближайший номер.

Отказ в публикации сообщения о реорганизации (преобразование) в Вестник государственной регистрации

Участились и случаи отказов журнала после того, когда заявка передана на проверку. Причем оснований для отказа несколько, и они самые разные:

Не полный пакет документов.

В решении по реорганизации не указана необходимая информация.

Скан-копии документов неподходящего качества и т.д.

Все это служит причиной для отказа и удлиняет цикл публикации сообщения и его попадания в ближайший номер издания.

Зачастую организации также некорректно указывают срок уведомления кредиторов в самом сообщении, а документы для государственной регистрации подают в соответствии с 30-дневными сроками, в связи с чем и получают тот самый отказ от ФНС.

ИФНС также проверяет наличие соответствующего факта в Вестнике на любом этапе процедуры реорганизации. И если сотрудник налоговой службы не находит публикацию или находит, но сообщение опубликовано некорректно и не в соответствии с приказом ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@, то налоговая может отказать в регистрации процедуры. Если не дождаться истечения 30-дневного срока с момента публикации или вовсе его не опубликовать и подать документы на государственную регистрацию ранее, нарушитель может понести ответственность.

По аналогии с Федресурсом в сообщении в Вестнике необходимо указывать всех лиц, участвующих в процедуре. Поэтому для некоторых форм реорганизации подразумевается 2 сообщения, поскольку в определенных видах процедуры на начальном этапе невозможно указать все лица, так как они еще не существуют.

Неисполнение установленных законом обязательных требований способно привести к негативным последствиям. Чтобы они не наступили, вы можете внести сведения о реорганизации в форме преобразования в Вестник государственной регистрации через портал «Вестник Онлайн».

Квалифицированные юристы сервиса составят за вас текст публикации (за счет чего вы сэкономите до 30% на стоимости сообщения) и сделают все остальные необходимые действия, которые установлены законодательством.

Переходите на сайт и оставляйте заявку на публикацию сообщения в журнале!

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