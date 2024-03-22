Ликвидация и Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнал

Для совершения публикации требуется знание норма законодательства и специфики самого журнала. В целом процедура делится на следующие важные этапы:
Прохождение регистрации в личном кабинете журнала. После того как этот этап будет пройден, потребуется установить программное обеспечение и квалифицированную электронную подпись (или простую ЭП).
Подготовить текст публикации. Он в обязательном порядке должен содержать следующие сведения:
наименование юридического лица, в отношении которого планируется процедура прекращения деятельности.
орган, который принял решение о закрытии компании.
требования кредиторов.
Подготовить документацию, которая необходима для успешной публикации в журнале. Это следующие бумаги:
решение о ликвидации юрлица и назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора.
выписка из реестра юридических лиц о том, что организация пребывает в стадии прекращения деятельности и другие документы.
При этом следует уделить особое внимание качеству сканов представляемых документов.
Печать и сканы на них должны быть хорошо читаемыми. Также проверьте текст публикации, в нем должна быть только актуальная и правдивая информация. Любые неточности могут привести к негативным последствиям.
При верном оформлении документов и текстовки заявка на публикацию направляется на проверку, которая в среднем занимается 1 рабочий день. Если редакция издания не имеет претензий к заявке, вам будет направлен счет на оплату пошлины. На момент написания статьи она составляет 168 рублей за 1 кв. см.
Важно: обратите внимание при оплате счета на поле «назначение платежа». При введении в него неправильных данных оплата не будет засчитана журналом, из-за чего вы не попадете в ближайший номер издания.
Несоблюдение тех или иных требований к совершению публикации в Вестнике государственной регистрации может привести к отказу в размещении вашего сообщения.
Отказы в публикации в вестнике государственной регистрации: причины
Часто пользователи сталкиваются с тем, что их заявку на публикацию журнал не одобряет — причем такое может происходить и несколько раз подряд. Причин у этого может быть несколько:
Подан неполный комплект документов.
Печать и/или подпись в сканах документов не читаемы.
В целом качество копий документации оставляет желать лучшего.
В решении о ликвидации приводится не полный перечень необходимой информации и другие.
Любая из указанных выше причин может привести к отказу. Следствием этого будет удлинение цикла публикации из-за непопадания в ближайший номер журнала.
Сотрудники налоговой службы могут проверить факт наличия публикации в журнале на любом из этапов процесса ликвидации. При ее отсутствии налоговая правомочна отказать в государственной регистрации процедуры.
Также основанием для отказа зарегистрировать прекращение деятельности юрлица является поспешная подача промежуточного ликвидационного баланса (если сделать это до истечения 60 дней с момента публикации).
Как быстро опубликовать сведения о ликвидации в Вестник государственной регистраци
Для этого достаточно воспользоваться услугами портала «Вестник Онлайн», специалисты которого в удаленном режиме осуществляют размещение любых видов сообщений в журнал «Вестник государственной регистрации». При этом вся работа, включая составление текста публикации и оплату пошлины, они осуществляют самостоятельно.
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