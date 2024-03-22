Ликвидация и Вестник государственной регистрации: публикация сообщения в журнал

Для оперативной и корректной публикации сведений о ликвидации предприятия в журнал «Вестник государственной регистрации» необходимо следовать определенному регламенту. Сама процедура многоступенчатая, нужно поочередно переходить от одного шага к другому. Отклонение от установленных требований может привести к отказу в публикации, что впоследствии способно обернуться негативными последствиями.

Для совершения публикации требуется знание норма законодательства и специфики самого журнала. В целом процедура делится на следующие важные этапы:

Прохождение регистрации в личном кабинете журнала. После того как этот этап будет пройден, потребуется установить программное обеспечение и квалифицированную электронную подпись (или простую ЭП). Подготовить текст публикации. Он в обязательном порядке должен содержать следующие сведения: наименование юридического лица, в отношении которого планируется процедура прекращения деятельности. орган, который принял решение о закрытии компании. требования кредиторов. Подготовить документацию, которая необходима для успешной публикации в журнале. Это следующие бумаги: решение о ликвидации юрлица и назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора. выписка из реестра юридических лиц о том, что организация пребывает в стадии прекращения деятельности и другие документы.

При этом следует уделить особое внимание качеству сканов представляемых документов.

Печать и сканы на них должны быть хорошо читаемыми. Также проверьте текст публикации, в нем должна быть только актуальная и правдивая информация. Любые неточности могут привести к негативным последствиям.

При верном оформлении документов и текстовки заявка на публикацию направляется на проверку, которая в среднем занимается 1 рабочий день. Если редакция издания не имеет претензий к заявке, вам будет направлен счет на оплату пошлины. На момент написания статьи она составляет 168 рублей за 1 кв. см.

Важно: обратите внимание при оплате счета на поле «назначение платежа». При введении в него неправильных данных оплата не будет засчитана журналом, из-за чего вы не попадете в ближайший номер издания.

Несоблюдение тех или иных требований к совершению публикации в Вестнике государственной регистрации может привести к отказу в размещении вашего сообщения.

Отказы в публикации в вестнике государственной регистрации: причины

Часто пользователи сталкиваются с тем, что их заявку на публикацию журнал не одобряет — причем такое может происходить и несколько раз подряд. Причин у этого может быть несколько:

Подан неполный комплект документов. Печать и/или подпись в сканах документов не читаемы. В целом качество копий документации оставляет желать лучшего. В решении о ликвидации приводится не полный перечень необходимой информации и другие.

Любая из указанных выше причин может привести к отказу. Следствием этого будет удлинение цикла публикации из-за непопадания в ближайший номер журнала.

Сотрудники налоговой службы могут проверить факт наличия публикации в журнале на любом из этапов процесса ликвидации. При ее отсутствии налоговая правомочна отказать в государственной регистрации процедуры.

Также основанием для отказа зарегистрировать прекращение деятельности юрлица является поспешная подача промежуточного ликвидационного баланса (если сделать это до истечения 60 дней с момента публикации).

Как быстро опубликовать сведения о ликвидации в Вестник государственной регистраци

Для этого достаточно воспользоваться услугами портала «Вестник Онлайн», специалисты которого в удаленном режиме осуществляют размещение любых видов сообщений в журнал «Вестник государственной регистрации». При этом вся работа, включая составление текста публикации и оплату пошлины, они осуществляют самостоятельно.

Чтобы внести сведения в журнал оперативно и без серьезных финансовых вложений, оставляйте заявку на этом сайте!

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