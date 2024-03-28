Новая обязанность фармацевтических организаций и их работников по регистрации в реестре ЕГИСЗ и его новых регистрах (ФРМР и ФРМО) до 01.04.2024

Для управления аккредитацией сотрудников, а также использования других функций, которые связаны с медицинским образованием и подтверждением штатного состава аптеки, все данные о работниках должны быть внесены в ФРМР, а о самой организации — в ФРМО.

Закон от 14.07.2022 № 275-ФЗ установил необходимость включать в единую информационную систему ЕГИСЗ данные о фармацевтических организациях — аптеках — и фармсотрудников, а также студентах и преподавателях медвузов и медколледжей.

Двумя обязательными подсистемами ЕГИСЗ являются ФРМО и ФРМР.

ФРМО — это система сбора, хранения и обработки информации об организациях, осуществляющих мед- и фармацевтическую деятельность в России.

ФРМР — это информационная база, в которой накапливаются и обрабатываются данные о лицах, которые занимаются мед- и фармдеятельностью, а также о тех, кто получил аккредитацию специалиста.

Поставщики информации о сертификатах специалистов и их аккредитации для регистра медработников — фармацевтические организации государственной, муниципальной и частной форм собственности.

Что дает регистрация в ЕГИСЗ

Создание реестра мед- и фармацевтических организаций позволяет:

Обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь.

Контролировать соблюдение требований законодательства в сфере здравоохранения.

Формировать статистические данные для анализа эффективности работы аптек.

Аптекам — получить полноценный доступ к электронным сервисам, что упростит рутинную работу и уменьшит количество бумажных документов.

Сведения из реестра фармработников:

Дают сведения о персонале, который может быть дополнительно привлечен для оказания медпомощи при угрозе распространения заболеваний.

Включают данные о лицах, которые занимаются клиническими исследованиями биомедицинских клеточных продуктов и лекарств.

Также в ФРМР есть личный кабинет сотрудника, где он может подавать заявления, чтобы пройти периодическую аккредитацию, и управлять своими персональными данными.

ЕГИСЗ устроена так, что все необходимые данные находятся в единой связке. Поэтому на первом этапе нужно подключить аптеку к ЕГИСЗ, а затем добавить в нее сотрудников, чтобы вести реестр их дел в ИС.

Какие данные размещают аптеки в ФРМО и ФРМР

В ФРМО предоставляют следующие сведения:

общие данные об аптеке: название, субъект системы здравоохранения, ИНН, КПП, ОГРН, адрес;

данные о структурных подразделениях;

данные о работниках, трудоустроенных в данную организацию.

ФРМР включает следующие данные о фармацевтических сотрудниках:

Основные сведения о сотруднике, прошедшем аккредитацию: ФИО, пол, дата рождения и место рождения, паспортные данные, место жительства и место регистрации, СНИЛС.

Данные об образовании фармработника, прошедшего аккредитацию, в том числе сведения об образовательной организации, документы об образовании, договор о целевом обучении, данные об аккредитации.

Данные о трудоустройстве сотрудника фармацевтической организации, в том числе должность, тип занятости, ставка, дата начала и окончания трудоустройства.

Информация об участии работника в медицинских, профессиональных некоммерческих организациях.

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Как аптеке подключиться к ФРМО и ФРМР

Фармацевтические сотрудники не могут самостоятельно зарегистрироваться в ЕГИСЗ — это задача работодателя. Чаще всего директор аптеки сначала определяет ответственное лицо, которое работает с системой.

Для полноценного использования возможностей ЕГИСЗ необходимо выполнить ряд действий, связанных с регистрацией фармацевтической организации и сотрудников, а также получением доступа к определенным сервисам и кабинетам.

Аптека сначала получает доступ к ЕГИСЗ. Для этого нужно подтвердить учетную запись на Госуcлугах до третьего уровня и подать заявку. Ответственное лицо заполняет заявку по утвержденной форме, чтобы получить доступ к ФРМО и ФРМР. Документ нужно заверить подписью руководителя аптеки и печатью. Сотрудник отправляет заявку в техподдержку ЕГИСЗ. После получения доступа ответственное лицо должно внести информацию о своей организации в ФРМО и добавить всех сотрудников в ФРМР. Для доступа к личному кабинету Федерального регистра необходимо использовать номер СНИЛС как логин и пароль, полученный на портале Госуслуг.

Сотрудник имеет доступ к своим данным в системе и может редактировать свою личную информацию, например, профиль или контактные данные. Однако он не может изменять информацию о местах работы, стаже или занимаемых должностях, эта функция доступна только работодателю.

Таким образом, и сотрудник, и работодатель видят одни и те же данные, но имеют разные права на их редактирование. В случае обнаружения ошибок или разногласий их можно решить путем общения с работодателем или отправки заявки в ЕГИСЗ. Система разработана для обеспечения информационного взаимодействия между всеми участниками.

Ответственность за отсутствие регистрации аптеки в ЕГИСЗ

Отсутствие регистрации в ФРМО и ФРМР — серьезное нарушение, которое попадает под две статьи КоАП:

Статья 14.1 «Предпринимательская деятельность без государственной регистрации или специального разрешения/лицензии» предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей. Работа организации может быть приостановлена на срок до трех месяцев. Также организацию могут лишить лицензии.

Статья 19.20«Деятельность без лицензии, не связанная с получением прибыли» предусматривает штраф для должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей и ограничение на профессиональную деятельность на срок от одного до трех лет. Для юридических лиц штраф составляет от 170 000 до 250 000 рублей с возможностью приостановления работы на срок до трех месяцев.

Выявлять и фиксировать нарушения обязан Росздравнадзор, а размер административного взыскания будет определяться в судебном порядке.

Кроме того, отсутствие аптеки в ФРМО обнаруживается при необходимости фармработникам пройти периодическую аккредитацию, так как доступ в личный кабинет открывается только зарегистрированным в ФРМР.

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