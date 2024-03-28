Новая обязанность фармацевтических организаций и их работников по регистрации в реестре ЕГИСЗ и его новых регистрах (ФРМР и ФРМО) до 01.04.2024

Закон от 14.07.2022 № 275-ФЗ установил необходимость включать в единую информационную систему ЕГИСЗ данные о фармацевтических организациях — аптеках — и фармсотрудников, а также студентах и преподавателях медвузов и медколледжей.
Двумя обязательными подсистемами ЕГИСЗ являются ФРМО и ФРМР.
ФРМО — это система сбора, хранения и обработки информации об организациях, осуществляющих мед- и фармацевтическую деятельность в России.
ФРМР — это информационная база, в которой накапливаются и обрабатываются данные о лицах, которые занимаются мед- и фармдеятельностью, а также о тех, кто получил аккредитацию специалиста.
Поставщики информации о сертификатах специалистов и их аккредитации для регистра медработников — фармацевтические организации государственной, муниципальной и частной форм собственности.
Что дает регистрация в ЕГИСЗ
Создание реестра мед- и фармацевтических организаций позволяет:
Обеспечить доступную и качественную медицинскую помощь.
Контролировать соблюдение требований законодательства в сфере здравоохранения.
Формировать статистические данные для анализа эффективности работы аптек.
Аптекам — получить полноценный доступ к электронным сервисам, что упростит рутинную работу и уменьшит количество бумажных документов.
Сведения из реестра фармработников:
Дают сведения о персонале, который может быть дополнительно привлечен для оказания медпомощи при угрозе распространения заболеваний.
Включают данные о лицах, которые занимаются клиническими исследованиями биомедицинских клеточных продуктов и лекарств.
Также в ФРМР есть личный кабинет сотрудника, где он может подавать заявления, чтобы пройти периодическую аккредитацию, и управлять своими персональными данными.
ЕГИСЗ устроена так, что все необходимые данные находятся в единой связке. Поэтому на первом этапе нужно подключить аптеку к ЕГИСЗ, а затем добавить в нее сотрудников, чтобы вести реестр их дел в ИС.
Какие данные размещают аптеки в ФРМО и ФРМР
В ФРМО предоставляют следующие сведения:
общие данные об аптеке: название, субъект системы здравоохранения, ИНН, КПП, ОГРН, адрес;
данные о структурных подразделениях;
данные о работниках, трудоустроенных в данную организацию.
ФРМР включает следующие данные о фармацевтических сотрудниках:
Основные сведения о сотруднике, прошедшем аккредитацию: ФИО, пол, дата рождения и место рождения, паспортные данные, место жительства и место регистрации, СНИЛС.
Данные об образовании фармработника, прошедшего аккредитацию, в том числе сведения об образовательной организации, документы об образовании, договор о целевом обучении, данные об аккредитации.
Данные о трудоустройстве сотрудника фармацевтической организации, в том числе должность, тип занятости, ставка, дата начала и окончания трудоустройства.
Информация об участии работника в медицинских, профессиональных некоммерческих организациях.
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Как аптеке подключиться к ФРМО и ФРМР
Фармацевтические сотрудники не могут самостоятельно зарегистрироваться в ЕГИСЗ — это задача работодателя. Чаще всего директор аптеки сначала определяет ответственное лицо, которое работает с системой.
Для полноценного использования возможностей ЕГИСЗ необходимо выполнить ряд действий, связанных с регистрацией фармацевтической организации и сотрудников, а также получением доступа к определенным сервисам и кабинетам.
Аптека сначала получает доступ к ЕГИСЗ. Для этого нужно подтвердить учетную запись на Госуcлугах до третьего уровня и подать заявку.
Ответственное лицо заполняет заявку по утвержденной форме, чтобы получить доступ к ФРМО и ФРМР. Документ нужно заверить подписью руководителя аптеки и печатью.
Сотрудник отправляет заявку в техподдержку ЕГИСЗ.
После получения доступа ответственное лицо должно внести информацию о своей организации в ФРМО и добавить всех сотрудников в ФРМР.
Для доступа к личному кабинету Федерального регистра необходимо использовать номер СНИЛС как логин и пароль, полученный на портале Госуслуг.
Сотрудник имеет доступ к своим данным в системе и может редактировать свою личную информацию, например, профиль или контактные данные. Однако он не может изменять информацию о местах работы, стаже или занимаемых должностях, эта функция доступна только работодателю.
Таким образом, и сотрудник, и работодатель видят одни и те же данные, но имеют разные права на их редактирование. В случае обнаружения ошибок или разногласий их можно решить путем общения с работодателем или отправки заявки в ЕГИСЗ. Система разработана для обеспечения информационного взаимодействия между всеми участниками.
Ответственность за отсутствие регистрации аптеки в ЕГИСЗ
Отсутствие регистрации в ФРМО и ФРМР — серьезное нарушение, которое попадает под две статьи КоАП:
Статья 14.1«Предпринимательская деятельность без государственной регистрации или специального разрешения/лицензии» предусматривает штраф для должностных лиц в размере от 5 000 до 10 000 рублей, для юридических лиц — от 100 000 до 200 000 рублей. Работа организации может быть приостановлена на срок до трех месяцев. Также организацию могут лишить лицензии.
Статья 19.20«Деятельность без лицензии, не связанная с получением прибыли» предусматривает штраф для должностных лиц от 30 000 до 50 000 рублей и ограничение на профессиональную деятельность на срок от одного до трех лет. Для юридических лиц штраф составляет от 170 000 до 250 000 рублей с возможностью приостановления работы на срок до трех месяцев.
Выявлять и фиксировать нарушения обязан Росздравнадзор, а размер административного взыскания будет определяться в судебном порядке.
Кроме того, отсутствие аптеки в ФРМО обнаруживается при необходимости фармработникам пройти периодическую аккредитацию, так как доступ в личный кабинет открывается только зарегистрированным в ФРМР.
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