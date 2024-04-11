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Основные ошибки в работе с ФРМО и ФРМР

Подключение с ЕГИСЗ — необходимое условие для медицинской деятельности. ЕГИСЗ представляет собой систему из 13 сервисов, или групп данных, две из которых для большинства медицинских организаций особенно актуальны, поскольку в них нужно обязательно регистрироваться — ФРМО и ФРМР. 
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Основные ошибки в работе с ФРМО и ФРМР
Иллюстрация: freepik/freepik

Правда, не все еще осознали, что чем раньше освоят эти регистры, тем лучше, а заблуждение на этот счет могут иметь фатальные последствия. Вот лишь некоторые из них.

Заблуждение № 1: внесение данных в ФРМО и ФРМР не обязательно

К ЕГИСЗ должны быть подключены агентства медстраха, предприятия фармацевтической отрасли, абсолютно все — и частные, в том числе, — медучреждения, имеющие лицензии.

Не стоит думать, что раз контролеры не установили временных рамок для подключения, то их нет. Отказ от исполнения требований Минздрава или саботаж такого взаимодействия с ЕГИСЗ может вылиться в реальную ответственность. 

Например, ст. 14.1 КоАП предусматривает санкции за ведение предпринимательской деятельности с грубым нарушением требований и условий, которые предусмотрены специальным разрешением (лицензией) — от штрафа до заморозки деятельности до 90 суток. Так что с подачей сведений в ФРМО и ФРМР не следует затягивать.

Заблуждение № 2: «Мы уже подали данные в ФРМО и ФРМР!»

Если речь идет о компании с госучастием, то можно сказать и так. Ведь сотрудники таких организаций в ФРМО, как правило, не регистрируются, за них это делают управления здравоохранения, региональные министерства. 

Частные компании должны самостоятельно вносить сведения в ФРМО и ФРМР, указывая все необходимые данные — структуру организации, штатное расписание, численность сотрудников, какое оборудование используется и т.д.

Госорганы, которые выдали вам лицензию, и так знают, что вы ведете медицинскую деятельность, но детальную информацию за вас вносить в регистры никто не станет. Между тем отсутствие данных в ФРМО и ФРМР может быть расценено как нарушение лицензионных требований.

Филиалы тоже нужно регистрировать в ЕГИСЗ, тем более если лицензия получена на тот вид деятельности, которую осуществляет именно филиал — тогда его в первую очередь нужно вносить в ФРМО.

Если у вас возникают вопросы по регистрации в регистрах ФРМО и ФРМР или вам нужна помощь в этой процедуре, вы можете проконсультироваться с квалифицированными юристами компании «Консалтинг Онлайн». Оставьте заявку, и наши специалисты перезвонят вам в ближайшее время.

Заблуждение № 3: «Мы столько лет работаем, регистрацию в ЕГИСЗ никто не спросил!»

Другими словами — если не проверяют наличие регистрации в регистрах, можно саботировать эту обязанность. До лета 2021 года так и было. Но если вы получали медлицензию позже, то должны знать, что наличие сведений в регистрах ФРМО и ФРМР — это обязательное условие

Даже если вы уже получили спецразрешение на медицинскую деятельность — когда потребуется внести изменения в лицензию, обязательно выявится факт отсутствия регистрации в ФРМО и ФРМР. К тому же не исключено проведение контрольно-надзорных мероприятий — и проверяющие не оставят без внимания отсутствие регистрации.

Заблуждение № 4. Пусть сами сотрудники включаются в ФРМР

Ваши сотрудники имеют доступ к реестру, могут в личном кабинете отредактировать сведения о себе. Но тонкость в том, что они это делать не обязаны — в отличие от вас, работодателя.

Причем на изменение сведений о сотруднике отведено всего 3 рабочих дняс момента, когда работодатель узнал о переменах. Пренебрежение обязанностями может обернуться для вас санкциями, а невнесение данных в ФРМР — внеочередной проверкой.

Вот самый простой пример: увольняется медик, а вы не отразили факт расторжения трудового договора в регистре. По новому месту работы сотрудника не смогут закрепить в штате, а вот пожаловаться на вас в Минздрав или ГИТ — очень даже могут.

Заблуждение № 5. «Мы уже внесли штатное расписание в ФРМО, надо изменить — отредактируем!»

Нет. Его нужно заново вносить в регистр. Все сотрудники — как актуальные, так и уволившиеся, — связаны со штатным расписанием в ФРМО. Если просто внести изменения в него, то «поплывут» данные в личных карточках медиков. Возникнут ошибки, потому что сведения не будут соответствовать информации о вашей организации. Эти ошибки выявят проверяющие — со всеми вытекающими негативными последствиями.

Поэтому каждый раз при изменении штатного расписания загружайте его ФРМО — не удаляя и не редактируя прежние!

Заблуждение № 6. Если здание не наше, нечего и вносить его в ФРМО

Грубейшая ошибка! В раздел «Здание» нужно включать сведения именно о том объекте, в котором вы работаете, даже если у вас в нем один–единственный кабинет. Помещение, которое вы фактически занимаете, указываются дополнительно, в соответствующем блоке, каждое отдельно.

Заблуждение № 7. «Медицинское» — все равно что «Прочее»

Чтобы не «заморачиваться», нередко просто в карточке оборудования указывают «прочее». Но если есть регистрационное удостоверение, выданное на оборудование, то оно — «медицинское». И пусть в таком случае придется покорпеть над номенклатурной классификацией, кодами видов — это необходимый процесс.

Заблуждение № 8. Неверный перечень медоборудования

Нельзя взять и внести ФРМО все оборудование, что есть на балансе, вплоть до кулера в приемной. Тем более недопустимо вносить в регистр неполный перечень оборудования. 

В ФРМО, в разделе «Оборудование» должна быть вся информация о медицинском и другом оборудовании, необходимом для осуществления лицензируемой деятельности.

К этому вопросу нужно подходить разумно: если у вас аптечный пункт, то вносите в ФРМО сведения о холодильниках, витринах, шкафах для хранения препаратов, а чайник в комнате отдыха персонала можно не указывать.

В заключение подчеркнем: мы обсудили лишь малую часть ошибок, которые допускают при работе с регистрами ФРМО и ФРМР. Взять хотя бы ФРМО — мы изучили лишь 3 из 15 разделов. Чтобы не платить штрафы, долго и упорно добиваться «разморозки» деятельности — обращайтесь к специалистам «Консалтинг Онлайн». Поможем разобраться в сложных вопросах, дадим ценные советы по регистрации и ведению ЕГИСЗ, укажем даже на неочевидные нарушения. Также, не дожидаясь «милостей» от Минздрава, мы разработали бесплатные методички, которые помогут вам корректно работать с ФРМО и ФРМР. 

ТОП-10 ошибок и заблуждений, с которыми чаще всего сталкиваются организации при работе в ФРМО, ФРМР и ЕГИСЗ

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