₽ Заказать рекламу
Консалтинг Онлайн
Ликвидация бизнеса

Ликвидация АО 2024: как правильно ликвидировать акционерное общество без лишних затрат

Рассказываем, какие шаги предпринять для ликвидации АО в 2024 году, какие обязательные документы предоставить и где размещать необходимые сведения о ликвидации акционерного общества.
Ликвидация АО 2024: как правильно ликвидировать акционерное общество без лишних затрат
Иллюстрация: Raphael Koh/unsplash

О принятии решения ликвидировать АО и подготовке уведомления об этом

Компетентным органом для принятия решения о добровольной ликвидации акционерного общества является общее собрание акционеров, причем сам вопрос включается только по инициативе совета директоров (наблюдательного совета).

Помимо вопроса о ликвидации в повестку дня включаются пункты о порядке и сроках самой процедуры закрытия общества, а также определяется состав ликвидационной комиссии или назначается ликвидатор.

Акционеры вправе самостоятельно определить руководящий состав при ликвидации: один ликвидатор или ликвидационная комиссия во главе с председателем. Однако, если акционером является государство или мун.образование, то назначается только ликвидационная комиссия (п. 4 ст. 21 закона об АО).

Решение о ликвидации считается принятым, если за него проголосовало 3/4 голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 4 ст. 49 закона об АО).

Привилегированные акции — голосующие только по вопросу ликвидации АО, но не по вопросам об определении порядка и сроков ликвидации.

Если в обществе один акционер, то он принимает решение о ликвидации единолично и оформляет такое решение письменно (п. 3 ст. 47 закона об АО).

Решение также должно содержать информацию о порядке, сроках закрытия и кандидатуре ликвидатора.

Сам факт принятия решения о ликвидации и подписание общим собранием или единственным акционером еще не говорит о его действительности, поскольку документ подлежит обязательному заверению нотариусом или регистратором.

Для ПАО право заверения есть только у регистратора.

После принятия решения о ликвидации АО не стоит медлить с подготовкой уведомления по форме № Р15016 для регистрирующего органа, потому что на это предусмотрено ровно три рабочих дня.

Форма установлена приказом ФНС от 31.08.2020 № ЕД-7-14/617@. Для ее заполнения воспользуйтесь бесплатной программой подготовки документов для государственной регистрации (ППДГР) предоставленной на официальном сайте ФНС.

Узнать регистрирующий орган можно с помощью бесплатной выписки из ЕГРЮЛ. Для ее скачивания следует перейти на официальный сайт ФНС и воспользоваться сервисом «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде». После скачивания в разделе «Сведения о регистрирующем органе по месту нахождения юридического лица» будет интересующая информация.

Заявление № Р15016 удостоверяется подписью ликвидатора либо руководителя ликвидационной комиссии, подлинность которой должна быть засвидетельствована в нотариальном порядке.

К сожалению, при вступлении в процедуру ликвидации воспользоваться ЭЦП директора нельзя из-за того, что полномочия директора прекращаются с момента назначения кандидатуры ликвидатора (ликвидационной комиссии). Уполномоченным лицом подписывать заявление № Р15106 будет являться только ликвидатор (председатель ликвидационной комиссии). При этом выпустить ЭЦП на ликвидатора тоже не получится, пока официально в ЕГРЮЛ не обновятся сведения о нахождении общества в ликвидации.

Обобщая вышенаписанное, на первом этапе в регистрирующий налоговый орган в течение 3 рабочих дней с момента принятия решения о ликвидации подаются решение/протокол и форма заявления № Р15016.

О способах подачи документов в регистрирующий орган

На всех этапах ликвидации для подачи документов доступны следующие способы:

  1. предоставление документов лично в регистрирующий орган;

  2. через нотариуса, который заверяет документы своей ЭЦП и направляет в регистрирующий орган;

  3. через МФЦ;

  4. почтой России с описью вложения и объявленной ценностью.

После вступления в процедуру ликвидации и выпуска ЭЦП на ликвидатора становятся доступны также следующие способы подачи:

  1. Через сервис ФНС «Подача документов в электронном виде на государственную регистрацию» или другой сервис «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

  2. Через портал Госуслуги.

Процесс ликвидации – это всегда долго и требует много внимания. Если вы хотите доверить процедуру профессионалам, переходите на наш сайт и оставляйте заявку!

Об обязательных публикациях в процедуре ликвидации

Таких публикаций ровно две — в онлайн-реестре Федресурс (ЕФРСФДЮЛ) и журнале «Вестник государственной регистрации» («Вестник»).

Каждое сообщение публикуется в определенном законом порядке:

Сами уведомления должны обязательно содержать сведения:

  • о принятом решении о ликвидации юридического лица;

  • о ликвидационной комиссии (ликвидаторе);

  • описание порядка, сроков и условий для предъявления требований его кредиторами, при необходимости иные сведения.

Срок для предъявления требований должен составлять не менее двух месяцев.

Обращаем внимание, что неисполнение юридическим лицом, находящимся в процессе ликвидации обязанности уведомить об этом кредиторов, является основанием для отказа в государственной регистрации в соответствии с пп. «т» п. 1 ст. 23 закона № 129-ФЗ, а также для привлечения к административной ответственности путем предупреждения или наложения административного штрафа на должностных лиц в соответствии с п. 6 ст. 14.25 КоАП.

Дорожная карта по ликвидации АО

Заполните форму, вышлем дорожную карту на ваш e-mail бесплатно:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

О действиях, которые рекомендуется совершить до подачи ликвидационных балансов

Обновленный статус АО, а именно нахождение общества в процедуре ликвидации означает, что теперь можно получить электронную подпись на ликвидатора. Для чего нужна такая подпись, возможно, поинтересуетесь вы.

Затем, что это позволит сократить нотариальные расходы и подавать документы по промежуточному и окончательному ликвидационному балансу в электронной форме через личный кабинет на сайте ФНС или вспомогательный сервис ФНС «Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде».

До подачи балансов стоит удостовериться в отсутствии долгов перед контрольными органами. Для этого проведите сверку с налоговым органом и запросите справку в СФР. Непроясненная ситуация с задолженностью может повлечь отказы в регистрации ликвидации, тем самым увеличить длительность процесса закрытия общества.

Не забывайте про взаимодействие с контролирующими ведомствами в отношении отчетности, поскольку до полной ликвидации акционерное общество считается действующим и в обычном порядке подаются: декларации по налогам, отчетность по доходам сотрудников и их страховым взносам и т.п.

Если общество имеет работников, то они уведомляются о планируемых изменениях. Подготовить документы об увольнении в связи с ликвидацией, а также уведомление об этом требуется не менее чем за 2 месяца до даты увольнения или предполагаемой даты ликвидации.

О составлении, утверждении и подаче балансов

Процедура ликвидации сопровождается составлением двух ликвидационных балансов о промежуточных и окончательных результатах.

Сами балансы должны содержать информацию о составе имущества ликвидируемой АО, перечне предъявленных кредиторами требований, о результатах рассмотрения таких требований, а также перечне требований, удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда (п. 2 ст. 63 ГК).

Приступить к подготовке документов можно не раньше истечения двухмесячного срока с момента публикации сообщения в журнале «Вестник».

Первым делом формируется промежуточный ликвидационный баланс и утверждается протоколом общего собрания акционеров или решением ед. акционера.

За утверждение должно проголосовать большинство в 3/4 голосов акционеров — владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров (п. 2 ст. 63 ГК, п. 4 ст. 49 закона об АО).

Не забывайте про удостоверение принятого решения общим собранием акционеров — нотариусом или регистратором.

Если на промежуточном этапе выяснится превышение кредиторской задолженности над фактическими активами организации, значит имеются признаки банкротства и немедленно подается заявление о признании общества несостоятельным.

Если денежных средств и иного имущества достаточно, то после утверждения промежуточного баланса об этом уведомляется регистрирующий налоговый орган по форме № Р15016, с причиной предоставления — составление промежуточного баланса.

Форма может быть подписана ликвидатором как собственноручно с последующим нотариальным засвидетельствованием, так и электронной подписью, если планируется электронная подача документов.

Любопытный факт, что для регистрирующего налогового органа на этапе формирования промежуточного баланса достаточно лишь направления уведомления по форме № Р15016 о его составлении, но сам баланс и документ, которым он утвержден, к предоставлению необязательны.

Рекомендуем все же прикладывать промежуточный баланс и протокол (решение) об его утверждении.

Способы подачи документов в регистрирующий орган аналогичны, как и на первом этапе — при вступлении в процедуру ликвидации (плюсом становится доступным электронный способ подачи при получении ЭЦП на ликвидатора).

Окончательный ликвидационный баланс составляется по завершению расчетов с кредиторами и распределения оставшегося имущества между кредиторами.

В целом практика допускает подачу промежуточного и окончательного ликвидационного баланса в один день, в том числе их утверждение одним протоколом (решением), но при условии нулевой задолженности и подачи двумя разными комплектами. Однако, рекомендуем подавать балансы все же поэтапно: сначала промежуточный баланс и после его принятия — окончательный.

Окончательный баланс также утверждается на общем собрании акционеров или решением ед. акционера (число голосов ЗА аналогично, как и при утверждении промежуточного баланса).

Не забывайте про удостоверение принятого решения общим собранием акционеров — нотариусом или регистратором.

По той же форме № Р15016 уведомляется регистрирующий органа, но теперь с обязательным приложением окончательного ликвидационного баланса и протоколом (решением) об его утверждении.

Форма может быть подписана ликвидатором как собственноручно с последующим нотариальным засвидетельствованием, так и электронной подписью, если планируется электронная подача документов.

При подаче дополнительно можно приложить документ, подтверждающий представление сведений в территориальный орган СФР.

Если документы подаются электронным способом, то платить госпошлину в размере 800 руб. не нужно, но при иных способах, а именно почтовым отправлением, личным обращением в орган, к документам приложите квитанцию об уплате.

С 01.01.2019 при подаче документов через МФЦ, нотариуса или с использованием ЭЦП ликвидатора госпошлина не оплачивается.

Рекомендуем после полного расчета с кредиторами и сдачи окончательного баланса, но до внесения записи в ЕГРЮЛ о прекращении деятельности компании закрыть расчетный счет.

По результатам рассмотрения документов по окончательному ликвидационному балансу, регистрирующий орган принимает одно из двух решений: ликвидировать или отказать в гос.регистрации ликвидации АО.

Только при правильном соблюдении порядка ликвидации акционерного общества поступит положительное решение в виде направления Листа записи ЕГРЮЛ с отметкой о ликвидации общества, а также уведомления о снятии с учета организации в налоговом органе.

С момента получения указанных документов ликвидация АО считается завершенной.

По закрытии документы общества, которые включены в состав Архивного фонда, касаются работников организации, или срок их хранения не истек, передаются в гос.архив. Иные документы остаются на хранении у ликвидатора.

Чтобы узнать подробнее о процедуре ликвидации или разобрать ваш кейс, оставляйте заявку на бесплатную консультацию с экспертом! Для этого переходите на наш сайт и жмите на кнопку «бесплатная консультация».

Ликвидация АО

Сэкономьте 20 000 рублей на уведомлении кредиторов через Федресурс и Вестник госрегистрации

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8KTZzG

Начать дискуссию

ТРИО

ERP бюджетирование: возможности применения

Блок «Бюджетирование» в 1С:ERP предназначен для комплексного планирования, контроля и анализа финансовых потоков внутри организации.

ERP бюджетирование: возможности применения

Курсы повышения
квалификации

22 Официальное удостоверение с занесением в госреестр Рособрнадзора
РСВ

📌 РСВ с неправильным ИНН и ОГРНИП на титульном листе не пройдет проверку

СНИЛС и ФИО сотрудников из раздела 3 РСВ сверяют с данными ФНС по учету налогоплательщиков. ФНС уточнила два контрольных соотношения для РСВ и ввела пять новых.

ПланФикс
Бухгалтерский аутсорсинг

Чек-лист для бухгалтерской компании: как устанавливать цены на услуги, чтобы не прогореть

Один из главных вопросов у бухгалтерской фирмы — как установить цены на свои услуги. Он актуален не только для новой компании, но и для тех, кто работает уже давно. Инфляция «съедает» прибыль, конкурентов становится больше, а требования клиентов — выше. Поэтому важно установить обоснованные цены, которые не отпугнут заказчиков и принесут прибыль самой фирме.

Чек-лист для бухгалтерской компании: как устанавливать цены на услуги, чтобы не прогореть

Календарь вебинаров

9
Лучшие спикеры, новый каждый день
Трудовое право

Несовершеннолетним студентам дали больше трудовых прав

Студентам разрешат работать в выходные и праздники. Сейчас для сотрудников младше 18 лет действует запрет на работу по выходным (кроме творческих работников).

Подпислон
ЭДО

Электронный документооборот в посуточной аренде. Зачем нужен? Как организовать

Используя электронный документооборот, можно удобно и дистанционно провести сделку по посуточной сдаче объекта недвижимости, подписав договор и акт передачи объекта с помощью кода из СМС-сообщения. Реализовать такую задачу можно с помощью сервиса «Подпислон», который работает на базе Простой электронной подписи (ПЭП). При этом арендаторам не нужно отдельно получать электронную подпись на токене. Все происходит в пару кликов.

Электронный документооборот в посуточной аренде. Зачем нужен? Как организовать
Клерк
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!

Глоток зимнего воздуха летом! Набираем первый летний поток-2024 по новогодним ценам с максимальными скидками. Начало обучения 1 июня. Скорее записывайтесь, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!
2

Онлайн-курсы

57
Опытом делятся эксперты-практики, без воды
Обучение для бухгалтеров

💥 Бодрящие скидки на курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки. Старт обучения уже 1 июня!

Глоток зимнего воздуха летом! Набираем первый летний поток-2024 по новогодним ценам с максимальными скидками. Начало обучения 1 июня. Скорее записывайтесь, чтобы за лето повысить квалификацию и выйти на новый уровень знаний!

Консалтинг Онлайн
Ликвидация бизнеса

Ликвидация АО 2024: как правильно ликвидировать акционерное общество без лишних затрат

Рассказываем, какие шаги предпринять для ликвидации АО в 2024 году, какие обязательные документы предоставить и где размещать необходимые сведения о ликвидации акционерного общества.

Ликвидация АО 2024: как правильно ликвидировать акционерное общество без лишних затрат
Константин Чупырь
Дробление бизнеса

7 рабочих методов, доказывающих дробление, которые используют налоговики

Доказательств фиктивного дробления бизнеса множество. Есть прямые и существенные, есть косвенные доказательства, которые действенны только при рассмотрении их в совокупности. Те же доказательства дробления бизнеса могут быть реабилитирующие.

Иллюстрация: Вера Ревина / Клерк.ру
1
НДС

С товаров из ЕАЭС будут удерживать НДС на территории России

Если онлайн-площадки продают товары из ЕАЭС жителям РФ, то с заказов будут взимать НДС.

DocDeti_DocMed_DocDent
Медицина

Три лайфхака бухгалтеру для здорового питания. С чего начать

Пищевые привычки — то, с чем мы живем всю жизнь. Они складывались десятилетиями, и порой кажется, что меняют их только какие-то волшебные люди со стальной силой воли.

9
НДФЛ

НДФЛ иностранного работника можно уменьшить на его авансовый платеж по патенту

При расчете зарплаты патентных иностранцев учитывают фиксированный авансовый платеж по НДФЛ который они оплатили. Для этого нужны документы.

Разборы законов

1 303
Миникурсы, текстовые и видеоинструкции для бухгалтеров
Моё дело
НДС

Как экспортёрам подтверждать нулевую ставку НДС: изменения с 1 июля 2024 года

С начала 2024 года экспортёрам упростили процедуру подтверждения нулевой ставки НДС. А с 1 июля 2024 года они будут формировать и направлять электронные реестры по новым правилам. Рассказываем об этих и других изменениях Налогового кодекса.

Как экспортёрам подтверждать нулевую ставку НДС: изменения с 1 июля 2024 года
Обзоры для бухгалтера

НДФЛ в 2024 году: самые важные письма ФНС и Минфина. Обзор для бухгалтера

Подготовили для вас большой обзор разъяснений Минфина и ФНС по НДФЛ. Все кратко, четко, по делу. Забирайте в закладки.

Иллюстрация: создано с помощью ИИ OpenAI © Вера Ревина/Клерк.ру
Бесплатно с IT-компании

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

В НК РФ есть закрытый перечень доходов IT-компаний, которые учитывают для права на налоговые льготы. В этом материале – таблица с перечнем и разъяснения Минфина по этой теме.

Какие доходы нужны IT-компании для права на налоговые льготы + таблицы с перечнем и разъяснениями

Бакальчук предложила создать в России министерство маркетплейсов

Основательница Wildberries заявила, что нужно создать министерство, регулирующее ритейл и маркетплейсы.

7
Наталия Лукина
Пользователи интернета

🔥Пост на прокачку! В Трибуне теперь можно прокачивать свои статьи

На «Клерке» вышел новый релиз. Наша команда добавила супер опцию для пользователей Трибуну — платное продвижение постов. Расскажем, как это будет работать. Ставьте лайк и забирайте в закладки!

🔥Пост на прокачку! В Трибуне теперь можно прокачивать свои статьи
Qugo
Самозанятые

Сотрудничество с самозанятыми: все за и против

Число самозанятых в России достигло 10 миллионов и каждый день к ним присоединяются более 8,5 тысяч человек. В чем преимущества сотрудничества с плательщиками НПД для заказчиков, и какие есть подводные камни.

Сотрудничество с самозанятыми: все за и против

Вакансии

 Новые вакансии для бухгалтеров и финансистов Добавить вакансию
НДС: экспорт и импорт товаров и услуг

🚚 Грузоперевозки для клиентов из стран ЕАЭС облагаются НДС по ставке 0% или 20%

При сделках с контрагентами из стран ЕАЭС взимание косвенных налогов при работах, услугах идет в стране, территория которой признается местом реализации. При грузоперевозках место реализации – страна исполнителя.

Интересные материалы

АКГ «Созидание и Развитие»
Экономические преступления

Ответственность генерального директора за вывод активов

Бизнес терпит крах — и руководство начинает «спасать» имущество, то есть проводить разного рода операции по выводу активов. Или бизнес вполне здоров, но «внезапно» руководителю понадобились деньги — и он производит изъятие в свою пользу. За вывод активов директор несет ответственность.

Ответственность генерального директора за вывод активов