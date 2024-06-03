Бухгалтеру обязательно нужно знать об обязанности публиковать отрицательные активы (недостаточность имущества) в Федресурсе

Почему бухгалтеры не всегда осведомлены
Одной из причин нарушения этой обязанности является недостаточная осведомленность бухгалтеров о понятии недостаточности имущества. Многие из них не понимают, что это состояние не обязательно связано с предбанкротным состоянием предприятия.
Обязанность публикации в Федресурсе
Организации с отрицательными чистыми активами (недостаточностью имущества) обязаны в течение 10 рабочих дней с момента, когда стало известно о возникновении таких активов, опубликовать соответствующее сообщение в Федресурсе.
Момент наступления факта — дата подписания директором финансовой отчетности.
Это требование установлено пунктом 7.1 статьи 7.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 г.
Последствия не публикации отрицательных активов в Федресурсе
Неисполнение этой обязанности влечет за собой серьезные санкции:
Административная ответственность в виде штрафа до 50 000 рублей.
Дисквалификация должностных лиц на срок от одного до трех лет.
Привлечение контролирующих компанию лиц к субсидиарной (личной имущественной) ответственности.
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Как бухгалтеру определить недостаточность имущества в соответствии с законодательством о Федресурсе
Определение недостаточности имущества, которое несет законодатель
Закон определяет недостаточность имущества как превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью его активов.
Проще говоря, если стоимость активов организации меньше суммы ее обязательств, возникает недостаточность имущества.
В такой ситуации организация не способна покрыть свои долги текущими активами, что угрожает кредиторам, которых современная судебная практика активно защищает, а организации укрывающие информацию о своем финансовом состоянии — строго наказывает
Для определения недостаточности имущества используется следующая формула:
1600 - (1400 + 1500),
где:
1600 — балансовая стоимость активов.
1400 и 1500 — долгосрочные и краткосрочные обязательства.
Если сумма строк 1400 и 1500 превышает значение строки 1600, это свидетельствует о недостаточности имущества.
Расчет чистых активов
Стоимость чистых активов (СЧА) рассчитывается по формуле:
1600 - (1400 + 1500 + 1530 + ЗУ),
где:
1530 — доходы будущих периодов.
ЗУ — задолженность учредителей по взносам в УК.
Отрицательные чистые активы всегда указывают на недостаточность имущества.
Для соблюдения законодательства и недопущения санкций необходимо своевременно публиковать информацию о недостаточности имущества в Федресурсе. Правильное понимание и расчет этих показателей поможет избежать юридических и финансовых проблем.
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