Бухгалтеру обязательно нужно знать об обязанности публиковать отрицательные активы (недостаточность имущества) в Федресурсе

Недостаточность имущества или отрицательные чистые активы, являются важнейшим показателем, о котором необходимо знать кредиторам для защиты своих прав. Поэтому закон обязал все организации с недостаточностью имущества (отрицательными активами) уведомлять об этом своих контрагентов через публикацию в Федресурсе — Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц.

Почему бухгалтеры не всегда осведомлены

Одной из причин нарушения этой обязанности является недостаточная осведомленность бухгалтеров о понятии недостаточности имущества. Многие из них не понимают, что это состояние не обязательно связано с предбанкротным состоянием предприятия.

Обязанность публикации в Федресурсе

Организации с отрицательными чистыми активами (недостаточностью имущества) обязаны в течение 10 рабочих дней с момента, когда стало известно о возникновении таких активов, опубликовать соответствующее сообщение в Федресурсе.

Момент наступления факта — дата подписания директором финансовой отчетности.

Это требование установлено пунктом 7.1 статьи 7.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 08.08.2001 г.

Последствия не публикации отрицательных активов в Федресурсе

Неисполнение этой обязанности влечет за собой серьезные санкции:

Административная ответственность в виде штрафа до 50 000 рублей.

Дисквалификация должностных лиц на срок от одного до трех лет.

Привлечение контролирующих компанию лиц к субсидиарной (личной имущественной) ответственности.

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Как бухгалтеру определить недостаточность имущества в соответствии с законодательством о Федресурсе

Определение недостаточности имущества, которое несет законодатель

Закон определяет недостаточность имущества как превышение размера денежных обязательств и обязанностей по уплате обязательных платежей должника над стоимостью его активов.

Проще говоря, если стоимость активов организации меньше суммы ее обязательств, возникает недостаточность имущества.

В такой ситуации организация не способна покрыть свои долги текущими активами, что угрожает кредиторам, которых современная судебная практика активно защищает, а организации укрывающие информацию о своем финансовом состоянии — строго наказывает

Для определения недостаточности имущества используется следующая формула:

1600 - (1400 + 1500),

где:

1600 — балансовая стоимость активов.

1400 и 1500 — долгосрочные и краткосрочные обязательства.

Если сумма строк 1400 и 1500 превышает значение строки 1600, это свидетельствует о недостаточности имущества.

Расчет чистых активов

Стоимость чистых активов (СЧА) рассчитывается по формуле:

1600 - (1400 + 1500 + 1530 + ЗУ),

где:

1530 — доходы будущих периодов.

ЗУ — задолженность учредителей по взносам в УК.

Отрицательные чистые активы всегда указывают на недостаточность имущества.

Для соблюдения законодательства и недопущения санкций необходимо своевременно публиковать информацию о недостаточности имущества в Федресурсе. Правильное понимание и расчет этих показателей поможет избежать юридических и финансовых проблем.

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