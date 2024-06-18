Увеличение уставного капитала АО: способы и порядок процедуры увеличения УК акционерного общества 

Практически любое акционерное общество хотя бы раз за период своей деятельности задается вопросом о стоимости и способах увеличения уставного капитала акционерного общества. При этом предпосылки могут быть совершенно разные.

Зачем увеличивать уставный капитал АО

Размер уставного капитала является важнейшим показателем стабильности компании, служит некоей гарантией для кредиторов и партнеров бизнеса. Увеличение уставного капитала может потребоваться, к примеру, для:

получения крупного кредита;

получения лицензий и разрешений на ведение конкретных видов деятельности;

перераспределения пакетов акций в обществе;

повышения общей привлекательности и статусности бизнеса и пр.

В любом случае увеличение уставного капитала акционерного общества будет давать существенный положительный эффект для экономической деятельности общества.

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Какие предпринять действия, чтобы увеличить уставный капитал АО

Процедура увеличения уставного капитала АО является сложным комплексным процессом. Однако выглядит в обобщенном упрощенном виде примерно так:

Способы увеличения уставного капитала АО

Независимо от причин, почему общество хочет увеличить уставный капитал, способы увеличения уставного капитала АО установлены ФЗ «Об акционерных обществах» и неизменны:

Увеличение уставного капитала акционерного общества осуществляется путем увеличения номинальной стоимости акций Увеличение уставного капитала акционерного общества возможно путем размещения дополнительных акций

Однако для каждого из названых способов есть свои характерные особенности, о чем и поговорим ниже. Для начала кратко разберемся, что из себя представляет увеличение номинальной стоимости, а что — размещение дополнительных акций.

Номинальная стоимость акций

Под номинальной стоимостью акции понимается денежная сумма, которая отражает ту долю уставного капитала, которая приходится на эту акцию.

Проще говоря, если умножить номинальную стоимость 1 акции на количество всех акций в акционерном обществе, то получится размер уставного капитала. При этом, минимальная номинальная стоимость акций установлена законом и составляет 100 рублей.

Предположим, что в акционерном обществе «Икс» уставный капитал составляет 100 000 рублей. Номинальная стоимость 1 акции установлена в размере 100 рублей. Таким образом, в акционерном обществе размещено 100 000 / 100 = 1000 акций.

Предположим также, что АО «Икс» решило увеличить уставный капитал путем увеличения номинала акций. Номинал акций по решению акционеров становится, предположим, не 100, а 200 рублей. Тогда уставный капитал увеличится до 200 руб. * 1000 акций = 200 000 рублей.

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Размещение акций

При размещении дополнительных акций упрощенно ситуация становится такой: АО «Икс» решает привлечь извне средства и осуществить увеличение уставного капитала АО до 200 000 рублей. Допустим, АО «Икс» определяет, что оно выпустит дополнительно к имеющимся акциям еще 500 акций по 200 рублей за каждую. Итого дополнительно привлекаются средства в размере 500 акций * 200 руб. = 100 000 рублей, а общий размер уставного капитала составит 100 000 + 100 000 = 200 000 рублей.

Этим принципиально отличаются сущность увеличения номинала акций от размещения дополнительных акций при увеличении уставного капитала АО. О более детальных различиях в процедурах увеличения уставного капитала АО разными способами см. таблицу ниже:

Увеличение номинала Размещение дополнительных акций 1. Проверка соответствия условий увеличения уставного капитала АО требованиям закона Существующий уставный капитал должен быть полностью оплачен. Увеличение уставного капитала АО невозможно, если он не оплачен! Не предусматривается внесение акционерами дополнительных денежных средств. Увеличение уставного капитала происходит только за счет собственного имущества общества. Сумма увеличения не может превышать разницу между стоимостью чистых активов и суммой уставного капитала и резервного фонда общества. Цена размещения акций акционерного общества не может быть ниже их номинальной стоимости. Иные особенности и ограничения в зависимости от конкретного АО Если АО не является публичным, размещение акций посредством открытой подписки невозможно В некоторых случаях у акционеров возникает преимущественное право приобретения размещаемых акций Иные особенности и ограничения в зависимости от конкретного АО 2. Принятие решения об увеличении уставного капитала АО уполномоченным органом Решение об увеличении уставного капитала АО принимается исключительно общим собранием акционеров. Решение принимается общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом), если такая возможность предусмотрена уставом 3. Утверждение эмиссионных документов Совет директоров (Наблюдательный совет) или иной уполномоченный в силу устава орган утверждает Изменения в Решение о выпуске ценных бумаг и документ, содержащий условия размещения ценных бумаг, а при необходимости в проспект ценных бумаг Совет директоров (Наблюдательный совет) или иной уполномоченный в силу устава орган утверждает решение о выпуске ценных бумаг, документ, содержащий условия размещения, проспект ценных бумаг (при необходимости), иные документы в зависимости от ситуации 4. Регистрация в ЦБ 15 рабочих дней (в отдельных случаях 20 рабочих дней) 15 рабочих дней (в отдельных случаях 10 или 20 рабочих дней) В случае принятия положительного решения Банком России в общество направляется уведомление и сопутствующие документы 5. Увеличение уставного капитала Происходит конвертация акций (акции с первоначальной номинальной стоимостью погашаются, а новые — распределяются среди акционеров, но имеют уже более высокую стоимость). Размер пакетов остается прежним, т.е. статус акционера и его влияние на принятие того или иного решения не меняются Способы: распределение среди акционеров АО

подписка (открытая или закрытая)

конвертации в дополнительные акции АО опционов или облигаций данного АО Этапы: совершение сделок с акциями и их оплата

отражение сделок в реестрах По завершении необходимо составить и зарегистрировать Отчет об итогах дополнительного выпуска акций 6. Внесение изменений в Устав Подача документов в регистрирующий орган или единый регистрационный центр

Таким образом, существуют различные пути увеличения уставного капитала акционерного общества. У каждого из них есть свои нюансы, свои плюсы и минусы.

Для определения наиболее оптимального пути увеличения уставного капитала конкретного акционерного общества необходимо проанализировать цели, которые преследуются увеличением УК в совокупности с принципами хозяйственной деятельности, экономическими показателями и прочими факторами компании.

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