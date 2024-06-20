Закрытая и открытая подписка при увеличении уставного капитала АО: сущность и различия

Ни для кого не секрет, что увеличить уставный капитал АО можно за счет дополнительного финансирования. Финансирование (увеличение уставного капитала) может происходить как за счет акционеров, так и за счет иных лиц.

Как правило, увеличение уставного капитала АО происходит путем размещения дополнительных акций и называется иначе дополнительной эмиссией акций.

Процедура эмиссии является довольно сложной и носит комплексный характер, затрагивая не только общество, его акционеров и иных заинтересованных лиц, но также и контролирующие процедуру субъекты: государственные органы в лице Банка России и налогового органа, регистратора, а в некоторых случаях нотариуса и иных.

Дополнительная эмиссия акций — способ увеличения уставного капитала, при котором в оборот выпускаются новые акции, имеющие определенную номинальную стоимость. Делается это, например, для развития бизнеса или решения возникших финансовых трудностей.

Могут быть и иные цели — включение в состав акционеров новых инвесторов, перераспределение корпоративного контроля, доведение размера уставного капитала до установленного законом минимума и пр.

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При увеличении уставного капитала за счет дополнительной эмиссии акций процедура включает в себя такие основные этапы как принятие решение общим собранием акционеров, подготовку эмиссионных документов, подачу документов на регистрацию в отделение Банка России, размещение акций (совершение сделок и внесение соответствующих записей на лицевые счета), составление отчета об итогах дополнительного выпуска акций и его передача на регистрацию в Банк России, регистрация изменений уставного капитала в налоговом органе.

Дополнительная эмиссия акций бывает 2 видов: по закрытой и открытой подписке. Об основных различиях открытой и закрытой подписки см. таблицу ниже:

Критерий отличия Открытая подписка Закрытая подписка В каких АО может осуществляться ПАО ПАО и АО Кто может приобрести акции Неограниченный круг лиц Только акционеры (в т.ч. конкретные акционеры) Преимущественное право приобретения У всех акционеров ПАО Только у акционеров, голосовавших против или не принимавших участие в голосовании Размещение акций путем зачета Не допускается Допускается

Конечно, в таблице отражены только базовые отличия открытой и закрытой подписки при размещении акций АО. Прежде чем начинать процедуру дополнительной эмиссии, необходимо провести комплексный анализ акционерного общества.

Делать это стоит в том числе для того, чтобы избежать возможных негативных последствий в виде признания дополнительного выпуска акций недействительным или несостоявшимся в случае возникновения спорных ситуаций.

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