Ликвидация МУП и ГУП до 01.01.2025: унитарные предприятия не смогут работать на товарных рынках после 01.01.2025 г.

Реформа имеет целью ограничение влияния ГУПов и МУПов на конкуренцию.
Исключение составляют унитарные предприятия, осуществляющие свою деятельность в сферах естественных монополий, сферах, обеспечивающих безопасность и обороноспособность государства, а также ряд других исключений, например, сфера кинематографии, искусства, культуры, сохранения культурных ценностей, обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и иные. Такие унитарные предприятия могут создаваться после вступления в силу ограничений, введенных в 2020 году и функционировать даже после 01.01.2025 года.
Для всех остальных государственных и муниципальных предприятий, не подпадающих под исключения, до 01.01.2025 года устанавливается переходный период. В течение этого периода такие предприятия могут быть:
1. Преобразованы:
в акционерное общество;
в общество с ограниченной ответственностью;
в учреждение для решения социальных задач.
2. Ликвидированы в добровольном порядке.
В случае, если МУП/ГУП не ликвидируется/преобразуется до 01.01.2025 года, унитарное предприятие подлежит принудительной ликвидации в судебном порядке по иску антимонопольного органа.
За период с 2020 по 2023 годы число унитарных предприятий уже сократилось с более чем 16 тысяч предприятий до 10 тысяч (т.е. примерно на 40% по всей России), однако еще около 6000 унитарных предприятий продолжают функционировать.
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Далее рассмотрим поэтапный план ликвидации ГУП/МУП
Обобщенно добровольную ликвидацию МУП/ГУП можно представить следующим образом:
Принятие решения о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии.
Подача соответствующего заявления в регистрирующий орган
Публикация сообщения о ликвидации в СМИ (Вестник государственной регистрации).
Уведомление кредиторов в Едином федеральном реестре юридических значимых сведений (ЕФРСФДЮЛ).
Составление и утверждение промежуточного ликвидационного баланса.
Подача соответствующего заявления в регистрирующий орган.
Осуществление расчетов с кредиторами (при наличии).
Составление и утверждение ликвидационного баланса.
Подача соответствующего заявления в регистрирующий орган.
Передача оставшегося имущества (при наличии) собственнику.
Передача в государственный архив необходимой документации унитарного предприятия.
Пошаговая инструкция по ликвидации УП
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В среднем процедура ликвидации МУП/ГУП занимает от 3 месяцев до 1,5 лет. То же можно сказать и о сроках реорганизации МУП/ГУП. В связи с этим муниципальным и государственным предприятиям необходимо как можно скорее инициировать процедуру добровольной ликвидации (реорганизации), чтобы к 01.01.2025 успеть завершить или хотя бы частично провести процедуру.
Обратим внимание, что на настоящий момент в Государственной думе зарегистрирован законопроект, согласно которому предлагается продлить переходный период до 2030 года, однако проект внесен еще в мае 2023 года, и по состоянию на июль 2024 не прошел даже первого чтения, поэтому надеяться на продление сроков переходного периода достаточно рискованно и необоснованно.
Для того, чтобы избежать принудительной ликвидации МУПа или ГУПа, необходимо как можно скорее инициировать процедуру добровольной ликвидации (реорганизации), которая будет тщательно спланированной, контролируемой и учитывающей интересы ГУПа/МУПа. В этом вам могут помочь эксперты «Консалтинг Онлайн» — переходите по ссылке для оставления заявки на бесплатную консультацию.
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