Как составить сообщение о ликвидации для сайта Федресурс?

Сообщение о ликвидации должно быть опубликовано на сайте Федресурс в течение трех дней с наступления факта ликвидации, согласно пп.«н.5» п.7 ст. 7.1 закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. Фактом ликвидации является дата принятия решения о ликвидации.

При составлении сообщения типа «Ликвидация» для сайта Федресурс заполняются всего 2 поля:

Дата принятия решения о ликвидации — указана в документе о ликвидации организации. Текст сообщения — составляется по установленной форме. Содержит в себе сведения о том, кем, когда принято решение о ликвидации, о ликвидаторе, ссылку на федеральный закон, регулирующий процедуру ликвидации, а также реквизиты организации. Адрес можно указать только юридический, либо добавить фактический.

Информация о том, кем принято решение о ликвидации прописана в шапке документа о ликвидации (единственным участником, общим собранием участников/собственников/членов организации и тд., Администрацией района/округа, Правительством, Губернатором и тд.).

Наименование и дата документа также указываются в заголовке (Решение, Протокол, Указ, Постановление, Распоряжение и тд.). Иногда решение о ликвидации может выноситься судом. В таком случае прописывается наименование суда и № дела (Например «… Озёрским городским судом принято решение о ликвидации (Решение по делу № А-356-34)»).

Для государственных организаций характерны длинные наименования органов, принявших решение (к примеру, «Администрацией Сямженского муниципального округа Вологодской области»). Его необходимо прописать полностью. Этим решениям, как правило, будут соответствовать наименования документа «Постановление», «Распоряжение», «Указ» и тд.

Для частных компаний решения о ликвидации, как правило, принимаются либо единственным участником/акционером (ему будет соответствовать тип документа «Решение»), либо общим собранием участников/акционеров (ему будет соответствовать тип документа «Протокол»).

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Ликвидатор также указан в документе о ликвидации (может быть дополнительное решение о назначении либо приложение к основному). Для гос. учреждений должность зачастую называется «председатель/руководитель ликвидационной комиссии» — прописать нужно именно так, как указано в документе. ИНН ликвидатора можно узнать по паспортным данным.

Срок предъявления требований кредиторов по ликвидации составляет не менее двух месяцев с момента опубликования сообщения о ликвидации. Может указываться в формате «2 месяца» или «60 дней». Можно указать и больший, по желанию публикатора.

В случае, если сообщение о ликвидации опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации», можно оставить ссылку на него. В этом случае формулировка будет звучать: «Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение с момента публикации в журнале «Вестник государственной регистрации», публикация в части №(___) от ..____г. / ___. по адресу: … ».

Номер и дату публикации на вестнике необходимо указать в точности как на сайте https://www.vestnik-gosreg.ru/ (найти публикацию можно через поиск по ИНН/ОГРН организации). В случае, если сообщение о ликвидации уже опубликовано на вестнике, срок требований для кредиторов в Федресурсе можно указать любой.

Адрес для предъявлений требований кредиторов нужно указывать только юридический.

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Основные ошибки при составлении сообщения о ликвидации для сайта Федресурс

Неверная ссылка на публикацию в Вестнике. Часто указывают неверный номер/дату публикации в Вестнике, либо ссылаются якобы на сообщение, которого на сайте Вестника по факту нет. Также нельзя ссылаться на публикацию в Вестнике, если там прописан другой номер и дата документа о ликвидации. Например, в Вестнике есть публикация с решением от 2018 г., а в Федресурсе публикуется сообщение по новому решению от 2024 года. В таком случае ссылка на Вестник будет некорректна, ее прописывать не нужно. Неверный ИНН ликвидатора. Иногда рядом с ликвидатором указывают ИНН компании. Это неверно. Должен быть прописан ИНН именно человека, а не организации. Неверный номер решения о ликвидации. Иногда решение о ликвидации не имеет номера. В таком случае указывается «Решение б/н». Присваивать решению номер самостоятельно (например, писать «Решение № 1», когда никакого номера в решении нет) не нужно. Некорректно указано, кем принято решение о ликвидации. Очень часто прописывают «… решением единственного участника принято решение о ликвидации». Решение принимает одушевленный орган, а не документ. Не решением, а участником. Не протоколом, а общим собранием акционеров. Не постановлением, а губернатором и тд.

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