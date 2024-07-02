Инструкция по ликвидации акционерного общества

Ликвидация акционерного общества (АО) — это процесс прекращения его деятельности без правопреемства, который требует строгого соблюдения нормативно-правовых актов. Неверные шаги в ходе этой процедуры могут повлечь за собой серьезные юридические последствия. Поэтому важно понимать основные этапы и законодательные нормы, регулирующие данный процесс.

Ликвидация АО в России регулируется Гражданским кодексом, законом «Об акционерных обществах» и другими нормативными актами. Процедура может быть добровольной или принудительной, последняя инициируется по решению суда в случае нарушения законодательства или при банкротстве.

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Несоблюдение порядка ликвидации может повлечь административную ответственность, а штрафы на компанию могут достигать сотен тысяч рублей. Также возможны гражданско-правовые последствия в виде исков кредиторов.

Порядок ликвидации акционерного общества включает в себя порядка 15 обязательных шагов, которые необходимо совершить — от начального в виде принятия решения о ликвидации и назначения ликвидатора/ликвидационной комиссии до заключительного — получения документов о регистрации снятия с учета юрлица.

Между стартом процедуры и ее окончанием – целая пропасть и огромное поле для совершения нарушений и прочих ошибок.

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