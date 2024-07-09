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Уставный капитал

Как увеличить уставный капитал акционерного общества без проверок со стороны ЦБ?

До недавнего времени такой вопрос мог показаться абсурдным и вызвать недоверие со стороны инвесторов и эмитентов. В нынешних же реалиях увеличение уставного капитала АО без участия Банка России — работающий и абсолютно легальный инструмент для привлечения дополнительного финансирования, введенный в связи принятием закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По сути, данным законом легально закреплен механизм краудфандинга в России.
Как увеличить уставный капитал акционерного общества без проверок со стороны ЦБ?
Иллюстрация: Kampus Production/pexels

Процедура и пакет необходимых документов для увеличения уставного капитала АО за счет средств, привлекаемых с использованием инвестиционной платформы, во многом схожи с необходимыми для увеличения уставного капитала в классическом понимании, однако фактически увеличение УК АО происходит гораздо быстрее, проще и удобнее. Ниже разберем, почему.

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Во-первых, как уже было сказано, регистрацию дополнительного выпуска осуществляет не Банк России. В процесс вовлечены регистратор общества и оператор инвестиционной платформы, что существенно сокращает сроки привлечения дополнительных инвестиций.

Во-вторых, нет необходимости оплачивать государственную пошлину за регистрацию выпуска. Оплачиваются услуги инвестиционной платформы по договору на оказание услуг по привлечению инвестиций и услуги регистратора по прайс-листу последнего.

В-третьих, упрощается процесс взаимодействия между эмитентом и инвестором: инвестиционное предложение размещается эмитентом и акцептируется инвестором прямо на инвестиционной платформе, сделка осуществляется через номинальный счет оператора инвестиционной платформы.

Наконец, нет необходимости регистрировать отчет об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций в Банке России.

В совокупности все эти меры позволяют привлечь больше внимания к проводимой эмиссии, упрощают сроки и процесс увеличения уставного капитала акционерного общества.

Между тем, существует ряд важных ограничений для эмитентов:

  1. Увеличение уставного капитала может производиться только по закрытой подписке.

  2. Эмитент в течение 1 года может привлечь инвестиции на сумму, не превышающую 1 млрд. рублей.

  3. Эмитентом не может стать кредитная и некредитная финансовая организация.

  4. Не могут размещаться структурные облигации и ценные бумаги, предназначенные для квалифицированных инвесторов.

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Таким образом, увеличение уставного капитала непубличного акционерного общества возможно с использованием инвестиционной платформы — информационной системы в сети Интернет, позволяющей заключать договоры инвестирования. При этом, упрощаются срок и процедура увеличения уставного капитала АО, поиск потенциальных инвесторов.

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Консалтинг Онлайн
Уставный капитал

Как увеличить уставный капитал акционерного общества без проверок со стороны ЦБ?

До недавнего времени такой вопрос мог показаться абсурдным и вызвать недоверие со стороны инвесторов и эмитентов. В нынешних же реалиях увеличение уставного капитала АО без участия Банка России — работающий и абсолютно легальный инструмент для привлечения дополнительного финансирования, введенный в связи принятием закона от 02.08.2019 № 259-ФЗ «О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». По сути, данным законом легально закреплен механизм краудфандинга в России.

Как увеличить уставный капитал акционерного общества без проверок со стороны ЦБ?
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