Как составить сообщение о реорганизации для сайта Федресурс (в форме присоединения)?

В данном типе реорганизации всегда участвует две и более организаций. При присоединении одного юридического лица к другому к последнему переходят права и обязанности присоединенного лица.

Как правило, текст начинается с наименования основной организации и далее прописываются присоединяющиеся к нему (одной или нескольких).

Здесь прописываются реквизиты, юридические/фактические адреса (если совпадают — только один). Исполнительный орган — это руководитель организации. Его вместе с должностью можно увидеть на сайте fedresurs.ru в разделе «Единоличный исполнительный орган», осуществив поиск нужной компании. Прописываются должность и ФИО. Также указывается, на основании какого правового документа действует руководитель (устава, положения, приказа и т.д.).

Далее вносятся сведения о документе, на основании которого принято решение о реорганизации. Это наименование документа (распоряжение, решение, постановление, протокол и т.д.), дата решения, орган, принявший решение (Администрация района, Совет депутатов, собрание акционеров, единственный участник и т.д.).

Следом указывается основная организация, к которой присоединяются. В абзаце «Требования кредиторов» можно указать адрес как основной, так и присоединяющихся компаний. Срок требований для реорганизаций составляет 30 дней (можно указать в формате 1 месяц).

В случае если сообщение о реорганизации уже опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации», можно оставить ссылку на него. В этом случае формулировка будет звучать: «Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение с момента публикации в журнале «Вестник государственной регистрации», публикация в части № (___) от ..____г. / ___. по адресу: … ».

Номер и дату публикации на вестнике необходимо указать в точности как на сайте https://www.vestnik-gosreg.ru/ (найти публикацию можно через поиск по ИНН/ОГРН организации).

Так как сообщение о реорганизации публикуется на сайте Федресурс и Вестник дважды, то корректным вариантом будет ссылаться в первом сообщении Федресурса на первое сообщение в Вестнике, во втором сообщении Федресурса на второе сообщение в Вестнике.