Как составить сообщение о реорганизации для сайта Федресурс (в форме присоединения)?

Порядок публикации сообщения о реорганизации в Федресурсе: дважды с периодичностью один раз в месяц согласно п. 2 ст. 13.1. Первое сообщение должно быть опубликовано в течение трех дней с наступления факта реорганизации. Фактом реорганизации считается дата принятия решения о реорганизации.
Если нарушить сроки, порядок или допустить ошибки в публикации сообщений о реорганизации в Федресурсе — ФНС откажет в регистрации процедуры реорганизации на основании ст. 23 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП». Примеры практики таких отказов ФНС за 2020–2024 год можно увидеть здесь.
Как правильно составить и опубликовать сообщение о реорганизации в форме присоединения в Федресурсе, чтобы не получить отказ ФНС в регистрации процедуры реорганизации?
При составлении сообщения типа «Реорганизация» для сайта Федресурс заполняются следующие поля:
Дата принятия решения о реорганизации — указана в документе о реорганизации компании
Тип реорганизации — необходимо выбрать из выпадающего списка нужный вам тип реорганизации в соответствии с вашим основным документом о реорганизации. Это могут быть: преобразование, присоединение, слияние, выделение, разделение либо одновременное сочетание различных форм реорганизации. Как правило, форма реорганизации указана в шапке документа о реорганизации и далее понятна по тексту.
Добавление компании — здесь необходимо перечислить ВСЕ компании, участвующие в реорганизации. Включая компанию-публикатора сообщения, даже если в реорганизации участвует только она одна! (например, Преобразование). Компания выбирается из базы данных по ИНН/ОГРН либо по наименованию организации.
Поле «Текст сообщения» заполняется по установленной форме. Здесь вносятся сведения о реквизитах компании (адреса юридический/фактический, ИНН/ОГРН/КПП), сведения об исполнительном органе, на основании какого документа принято решение о реорганизации и о том, что именно происходит в процессе реорганизации. Текст сообщения будет различным, в зависимости от формы реорганизации.
Вышеперечисленные поля одинаковы для всех форм реорганизации. Нюансы публикации в Федресурсе реорганизации в форме присоединения — рассмотрим ниже.
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Что нужно учесть при публикации в Федресурсе сообщения о реорганизации в форме присоединения?
В данном типе реорганизации всегда участвует две и более организаций. При присоединении одного юридического лица к другому к последнему переходят права и обязанности присоединенного лица.
Как правило, текст начинается с наименования основной организации и далее прописываются присоединяющиеся к нему (одной или нескольких).
Здесь прописываются реквизиты, юридические/фактические адреса (если совпадают — только один). Исполнительный орган — это руководитель организации. Его вместе с должностью можно увидеть на сайте fedresurs.ru в разделе «Единоличный исполнительный орган», осуществив поиск нужной компании. Прописываются должность и ФИО. Также указывается, на основании какого правового документа действует руководитель (устава, положения, приказа и т.д.).
Далее вносятся сведения о документе, на основании которого принято решение о реорганизации. Это наименование документа (распоряжение, решение, постановление, протокол и т.д.), дата решения, орган, принявший решение (Администрация района, Совет депутатов, собрание акционеров, единственный участник и т.д.).
Следом указывается основная организация, к которой присоединяются. В абзаце «Требования кредиторов» можно указать адрес как основной, так и присоединяющихся компаний. Срок требований для реорганизаций составляет 30 дней (можно указать в формате 1 месяц).
В случае если сообщение о реорганизации уже опубликовано в журнале «Вестник государственной регистрации», можно оставить ссылку на него. В этом случае формулировка будет звучать: «Требования кредиторов могут быть предъявлены в течение с момента публикации в журнале «Вестник государственной регистрации», публикация в части № (___) от ..____г. / ___. по адресу: … ».
Номер и дату публикации на вестнике необходимо указать в точности как на сайте https://www.vestnik-gosreg.ru/ (найти публикацию можно через поиск по ИНН/ОГРН организации).
Так как сообщение о реорганизации публикуется на сайте Федресурс и Вестник дважды, то корректным вариантом будет ссылаться в первом сообщении Федресурса на первое сообщение в Вестнике, во втором сообщении Федресурса на второе сообщение в Вестнике.
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Основные ошибки при составлении сообщения о реорганизации в форме присоединения для сайта Федресурс
1. Указывают неверный исполнительный орган.
Очень часто вместо руководителя организации единоличным исполнительным органом указывают надведомственный орган. Почти всегда эту ошибку совершают гос. организации прописывая «Исполнительный орган — Администрация района». Этот вариант неверный.
Посмотреть, кто является исполнительным органом вашей организации можно на сайте fedresurs.ru в разделе «Единоличный исполнительный орган», осуществив поиск компании по ИНН/ОГРН. Исполнительным органом в 99% случаев будет человек (директор, заведующий, руководитель, главный врач и т.д.), а не орган власти (совет депутатов, администрация и т.д).
В редких случаях у частных компаний исполнительным органом может быть другая организация, это также будет прописано на сайте fedresurs.ru.
2. Неверно указывают: кто к кому присоединяется.
Здесь нужно внимательно читать документ о реорганизации общества и составлять сообщение в полном соответствии с ним. В решении о реорганизации всегда прописано: какая организация основная (к которой присоединяются) и какие присоединяемые (которые присоединяются).
3. Публикуют сообщение не от той организации, которая уполномочена это делать.
В решении о реорганизации всегда должно быть прописано, какое общество уполномочено подавать сообщение о факте реорганизации. Иногда это может быть указано в договоре о присоединении. Важно внимательно изучить ваше решение, так как иногда публикатором может являться одно из присоединяемых обществ.
4. Неверная ссылка на публикацию в Вестнике.
Часто указывают неверный номер/дату публикации на Вестнике, либо ссылаются якобы на сообщение, которого на сайте Вестника по факту нет. Также нельзя ссылаться на публикацию в Вестнике, если там прописан другой номер и дата документа о ликвидации. Например, на Вестнике есть публикация с решением от 2018 г., а на Федресурсе публикуется сообщение по новому решению от 2024 года. В таком случае ссылка на Вестник будет некорректна, ее прописывать не нужно.
Если вы впервые сталкиваетесь с публикацией сообщения о реорганизации в Федресурсе и не уверены, как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на этом сайте.
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