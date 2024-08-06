Реорганизация (выделение) и Вестник государственной регистрации: публикация обязательного сообщения

Вот обобщение процесса с акцентом на важные моменты, которые следует соблюсти:

1. Создайте учетную запись на платформе Вестника. Установите электронную подпись с использованием необходимого программного обеспечения.

2. Подготовка текста сообщения: в сообщении о реорганизации в форме выделения должны быть указаны следующие основные сведения:

Название реорганизуемой организации.

Полное наименование и всех участников реорганизации.

Необходимо описать процесс реорганизации: тип, основания и сроки.

Уточнить состав новых организаций, возникающих в результате реорганизации.

Указать требования кредиторов.

3. Подготовка документов: помимо сообщения о реорганизации, необходимо собрать и подготовить дополнительные документы, которые должны быть предоставлены вместе с сообщением.

Это могут быть протоколы собраний участников или акционеров, выписка из ЕГРЮЛ, подтвердившая процесс реорганизации, другие документы, требуемые законодательством.

Убедитесь в высоком качестве документов, чтобы все подписи и печати были четко видны.

После важно убедиться, что все необходимые документы приложенные к сообщению и правильно заполнены, далее заявка передается на проверку в сам вестник, где ее в течение рабочих суток проверяет менеджер Журнала, после чего, если претензий к публикуемому тексту и документам нет, вам выставляется счет на оплату пошлины от ООО «КОММЕРСАНТЪ КАРТОТЕКА», размер пошлины идет из расчета 168 руб. за 1 кв.см. Счет можно оплатить либо с расчетного счета компании, либо оплату может произвести третье лицо.

Но и при оплате этого счета, следует быть очень внимательным, если вы внесете в назначение платежа некорректные данные, вам ее Вестник не засчитает, и вы не пройдете в ближайший номер журнала, а он у нас выходит только раз в неделю, по средам.

Кстати, сами заявки вестник принимает вместе уже с оплаченным счетом в стадии Исполнено до 13.00 по МСК времени до среды, но это уже при условии, что у вас заявка принята и счет уже оплачен, тогда ваше сообщение пройдет в ближайший номер.

Отказы в публикации сведений в Вестник государственной регистрации: причины

Участились и случаи отказов после того, когда заявка передана на проверку, и отказывает вестник не один раз.

Причины для отказа совершенно разные, то не хватает какого-то документа, то в решении по реорганизации не указана необходимая информация, либо скан-копии документов неподходящего качества и т.п. — все это служит причиной для отказа и удлиняет цикл публикации сообщения и его попадания в ближайший номер Журнала.

Зачастую организации также некорректно указывают срок уведомления кредиторов в самом сообщении, а документы для государственной регистрации подают в соответствии с тридцати дневными сроками, в связи с чем и получают тот самый отказ от ФНС.

Также и ИФНС проверяет наличие соответствующего факта в Вестнике на любом этапе процедуры реорганизации. И если сотрудник налоговой службы ее не находит или находит, но сообщение опубликовано некорректно и не в соответствии с приказом ФНС от 16.06.2006 № САЭ-3-09/355@, также отказывает, если не дождаться окончания истечения тридцати дневного срока с момента публикации, или вовсе его не опубликовать и подать документы на государственную регистрацию ранее, нарушитель может понести ответственность.

По аналогии с Федресурсом в сообщении в Вестнике необходимо указывать всех лиц, участвующих в процедуре, поэтому для некоторых форм реорганизации подразумевается 2 сообщения, поскольку в некоторых формах реорганизации на начальном этапе невозможно указать все лица, так как они еще не существуют.

Избежать значительных штрафных санкций, проверок и претензий со стороны госорганов можно только в случае надлежащего исполнения публикации сведений в Вестнике государственной регистрации и Федресурсе. Если у вас есть дополнительные вопросы или требуется помощь в процессе публикации, рекомендуется обратиться к специалистам, которые знают все тонкости и нюансы. Раскрыть информацию и обезопасить себя вы можете прямо сейчас — просто переходите на сайты «Вестник Онлайн» и «Федресурс Онлайн» для быстрой публикации сведений в указанных источниках.

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