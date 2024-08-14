Как составить сообщение о СРО для сайта Федресурс?

Как составить сообщение о СРО на сайте Федресурс, ничего не перепутать и не допустить ошибок, рассказываем в статье.

При составлении сообщения типа «Членство в СРО» для сайта Федресурс заполняются следующие поля:

1. Дата вступления в СРО — дата регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя в реестре членов саморегулируемой организации. Указана в выписке из реестра членов СРО.

2. Регистрационный номер — регистрационный номер записи в государственном реестре саморегулируемых организаций. Указан вверху выписки, чаще всего имеет вид: «СРО-С-061-06112009». Не путать с регистрационным номером выписки!

3. Тип СРО — необходимо выбрать из двух предложенных вариантов: обязательное либо добровольное. В выписке эта информация, как правило, не указана.

Обязательный тип СРО указывается для видов деятельности, попадающих под обязательное саморегулирование (строительство, инженерные изыскания, теплоснабжение, аудиторская деятельность и т.д.). То есть, если ваша сфера деятельности СРО перечислена в следующем поле «Сфера деятельности СРО» — будет «обязательное».

Под добровольное СРО попадает сфера деятельности, если речь идет об объединении на добровольной основе (пожарная безопасность, производство стройматериалов, переработка мусора и т.д.). То есть если ваша сфера деятельности не попадает ни под один вариант из перечня в поле «Сфера деятельности СРО» — указываем «добровольное» и вносим эту информацию вручную в выпавшее свободное поле.

У большинства юридический лиц тип СРО — обязательный.

4. СРО — саморегулируемая организация, в которую вступила организация-публикатор сообщения. Необходимо нажать клавишу «Выбрать СРО» и осуществить поиск по ИНН/ОГРН организации либо по наименованию.

Наименование саморегулируемой организации указано в шапке выписки, а ее ИНН/ОГРН обычно указаны в конце выписки либо на печати.

5. Допуски к видам работ — дополнительная информация о разрешении на выполнение установленного перечня работ. Поле является необязательным для заполнения. Информация вносится в свободной форме. Эти сведения можно найти в выписке СРО в разделе «Сведения о наличии права выполнения работ».

6. Адрес для связи с членом СРО — указывается как правило юридический адрес организации-публикатора. Можно дополнить телефоном, электронной почтой либо адресом сайта организации.

7. Текст сообщения — резюмирующая часть со ссылкой на регулирующий закон, содержащая собирательную информацию из предыдущих пунктов. Также здесь указывается номер выписки из реестра членов саморегулируемой организации. Его можно найти в самой выписке на титульной странице.

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Основные ошибки при составлении сообщения о СРО для сайта Федресурс

1. Путают регистрационный номер записи в гос. реестре СРО с регистрационным номером самой выписки. Регистрационный номер, как правило, начинается с аббревиатуры «СРО-…» и указан посередине титульной страницы выписки. Его необходимо внести в поле «Регистрационный номер».

Номер самой выписки имеет длинный цифровой формат (1513008977-20240626-1106) и указан рядом с датой формирования выписки. Его нужно прописать в тексте сообщения.

2. В поле «СРО» указывают сами себя. Здесь нужно указать СРО, в которую вступила организация-публикатор сообщения.

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