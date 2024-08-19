Инструкция по ликвидации НКО

Какие еще этапы входят в процедуру ликвидации некоммерческой организации? Подготовили для вас специальную дорожную карту, которая включает в себя 15 обязательных действий при ликвидации НКО — скачайте ее через форму ниже.
Дорожная карта «15 обязательных действий при ликвидации НКО»
Заполните форму, вышлем дорожную карту вам на e-mail:
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