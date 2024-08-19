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Некоммерческие организации

Инструкция по ликвидации НКО

Принять решение о ликвидации НКО, подготовить заявление по форме Р15016 и направить в регистрирующий налоговый орган, опубликовать сведения в реестр Федресурс.
Инструкция по ликвидации НКО
Иллюстрация: arthurhidden/freepik

Какие еще этапы входят в процедуру ликвидации некоммерческой организации? Подготовили для вас специальную дорожную карту, которая включает в себя 15 обязательных действий при ликвидации НКО — скачайте ее через форму ниже.

Дорожная карта «15 обязательных действий при ликвидации НКО»

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Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

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