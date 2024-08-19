Инструкция по ликвидации НКО

Принять решение о ликвидации НКО, подготовить заявление по форме Р15016 и направить в регистрирующий налоговый орган, опубликовать сведения в реестр Федресурс.

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