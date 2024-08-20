Инструкция по ликвидации УП

Какие шаги предпринять для добровольной ликвидации унитарного предприятия и какие обязательные действия выполнить, рассказываем в сегодняшнем материале.

Процедура ликвидации унитарного предприятия начинается с того, что собственник имущественного комплекса УП принимает решение о ликвидации и назначении ликвидационной комиссии или ликвидатора. Данный этап сопровождается оформлением соответствующего решения.

Далее — как минимум еще 14 действий, которые необходимо совершить для того, что провести ликвидацию УП в рамках правового поля.

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