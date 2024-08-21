Инструкция по реорганизации НКО в форме присоединения

Как успешно провести реорганизацию НКО в форме присоединения, какие нюансы и особенности учесть — в сегодняшнем материале.

В рамках реорганизации НКО в форме присоединения происходит прекращение деятельности одной или нескольких некоммерческих организаций с одновременной передачей их прав и обязанностей другой НКО.

Обращаем ваше внимание, что данный вид процедуры содержит некоторые особенности — например, для успешной реорганизации НКО потребуется подготовка договора о присоединение.

Подробнее об этом и других нюансах — в дорожной карте по процедуре, которую вы можете скачать ниже.

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