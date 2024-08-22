Инструкция по реорганизации НКО в форме разделения

В рамках реорганизации НКО в форме разделения происходит передача части прав и обязанностей основной организации вновь созданным НКО, согласно передаточному акту. При этом реорганизуемая некоммерческая организация не закрывается и продолжает свое существование.
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