Инструкция по реорганизации НКО в форме разделения

Как реорганизовать НКО в форме разделения, какие этапы и обязательные процедуры выполнить, рассказываем в статье.

В рамках реорганизации НКО в форме разделения происходит передача части прав и обязанностей основной организации вновь созданным НКО, согласно передаточному акту. При этом реорганизуемая некоммерческая организация не закрывается и продолжает свое существование.

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