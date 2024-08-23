Инструкция по реорганизации НКО в форме слияния

При реорганизации в форме слияния несколько НКО соединяются в одну новую компанию, прекращая свое существование. Как провести процедуру слияния и ничего не нарушить — в сегодняшнем материале.

Начинать процедуру слияния стоит с проведения инвентаризации активов и пассивов и составления передаточного акта. Далее — как предписывает закон.

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