Инструкция по реорганизации НКО в форме слияния

Начинать процедуру слияния стоит с проведения инвентаризации активов и пассивов и составления передаточного акта. Далее — как предписывает закон.
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