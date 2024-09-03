Инструкция по реорганизации АО в форме выделения

Как провести процедуру по реорганизации АО в форме выделения без ошибок, рассказываем в статье.

В рамках реорганизации акционерного общества путем выделения необходимо пройти строго регламентированный законом порядок процедуры — от проведения заседания совета директоров до передачи документов компании, которая была выделена из основной организации.

Всего — почти 30 обязательных этапов, пренебрежение любым из которых способно привести к недействительности всей реорганизации.

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