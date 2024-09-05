Инструкция по реорганизации АО в форме присоединения

Во время присоединения одна или несколько компаний присоединяются к уже существующему акционерному обществу и ликвидируются. При этом их права и обязанности переходят к основной организации.
Важным этапом проведения процедуры является составление договора о присоединении.
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Дорожная карта по реорганизации АО в форме присоединения
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