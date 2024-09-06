Инструкция по реорганизации АО в форме разделения

Как реорганизовать АО в форме разделения, учесть все нюансы и обязательные шаги, рассказываем в сегодняшней статье.

Реорганизация АО в данной форме предполагает, что уже существующая компания разделяется на несколько новых, переставая существовать. А вновь созданным обществам передаются ее права и обязанности.

Сложная процедура разделения имеет свои нюансы и включает как минимум 27 обязательных шагов, совершение которых необходимо для реализации процедуры в рамках правового поля.

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Дорожная карта по реорганизации АО в форме разделения Заполните форму, вышлем материалы на e-mail: Отправить

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