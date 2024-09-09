Инструкция по реорганизации АО в форме слияния

Как реорганизовать АО в форме слияния, учесть все нюансы и обязательные шаги, рассказываем в сегодняшней статье.

Реорганизация АО в форме слияния начинается с проведения заседания совета директоров (если данный орган присутствует в акционерном обществе). Также не забудьте о важности получения предварительного согласия антимонопольного органа на совершение процедуры — в отдельных случаях.

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