Как составить сообщение о ликвидации для «Вестника государственной регистрации»

Одним из важных шагов при ликвидации предприятия является публикация уведомления о ликвидации в официальном издании — «Вестник государственной регистрации». Эта обязательный этап, установленный законодательством для уведомления кредиторов.

Если нарушить сроки, порядок или допустить ошибки в публикации сообщения о ликвидации в Вестнике — ФНС откажет в регистрации процедуры ликвидации на основании ст. 23 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц»

Структура сообщения

Для составления текста сообщения (уведомления) о ликвидации в «Вестнике государственной регистрации» необходимо придерживаться определенных правил и требований. Для этого следует руководствоваться следующими рекомендациями:

1. Текст сообщения должен начинаться с полного наименования ликвидируемого юридического лица и включать следующие обязательные сведения: ОГРН (основной государственный регистрационный номер), ИНН/КПП (идентификационный номер налогоплательщика, код причины постановки на учет), адрес (место нахождения).

2. Информация о принятом решении:

орган, принявший решение о ликвидации (если в списке нет наименование органа, то следует выбрать «иным органом» и заполнить поле вручную);

документ, на основании которого принято решение (если в списке нет наименования документа, то необходимо выбрать «иной документ» и заполнить поле вручную);

дата и номер принятого решения.

3. Сроки, адрес (телефон и электронная почта указываются по желанию) для заявления требований кредиторов.

Текст публикации формируется автоматически, при заполнении пошагово полей формы (данные предприятия, такие как наименование/ОГРН/КПП подгружаются из ЕГРЮЛ, а адрес прописывается вручную).

Для внесения изменений в сформированный текст необходимо убрать галочку «Формировать автоматически», но при изменении текста следует обратить внимание на обязательные сведения, которые должны быть в тексте публикации (они помечены красной звездочкой).

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Комплект документов, необходимые для публикации сообщения (уведомления) о ликвидации

После составления текста сообщения необходимо отсканировать и загрузить следующие документы:

бланк-заявка и сопроводительное письмо (данные документы формируются автоматически), которые подписывает лицо, указанное в сведениях о заявителе;

решение о ликвидации и назначении ликвидатора/председателя ликвидационной комиссии (свидетельство, заверенное нотариусом предоставлять необязательно, здесь необходим внутренний документ предприятия);

лист записи/выписка из ЕГРЮЛ, которая содержит сведения о том, что юридическое лицо находится в процессе ликвидации.

Следует отметить, что сканы документов должны быть качественные и хорошо читаемые.

Если вы впервые сталкиваетесь с формированием документов для публикации в Вестнике государственной регистрации и не уверены как их оформить (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте Вестник Онлайн.

Основные ошибки при составлении сообщения (уведомления) о ликвидации

После составления текста сообщения (уведомления) о ликвидации и прикреплении всех необходимых документов, заявка направляется на проверку менеджеру журнала.

Для того, чтобы ваша заявка не была отклонена менеджером, следует знать основные ошибки, которые можно избежать при составлении сообщения:

1. Орган, который принял решение о ликвидации. Это может быть единственный участник или общее собрание участников юридического лица, но не налоговая. Если же ликвидируется муниципальное учреждение/организация местного самоуправления, то органом, которое принимает решение о ликвидации может быть: дума/администрация/правительство, но не сама организация.

2. Документ, на основании которого принято решение. Бывают случаи, когда в одном документе принимается решение о ликвидации, а во втором о назначении ликвидатора/ председателя ликвидационной комиссии. И здесь следует быть внимательным при заполнении заявки и случайно не указать номер и дату принятого решения о назначении ликвидатора/ председателя ликвидационной комиссии, поскольку зачастую решения имеют разные номера и даже даты.

3. Срок для требований кредиторов. Исходя из положений ст. 63 ГК срок составляет минимум 2 месяца (при составлении заявки этот срок стоит автоматически). Срок может быть больше 2 (двух) месяцев, например, 3 (три) месяца, но не год (это срок на процедуру ликвидации компании в общем).

Таким образом, составив текст уведомления о ликвидации в соответствии с указанными рекомендациями, вы сможете успешно опубликовать его в «Вестнике государственной регистрации» и выполнить одно из необходимых условий по закрытию предприятия.

Если вы впервые сталкиваетесь с публикацией сообщения о ликвидации в Вестнике государственной регистрации и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте Вестник Онлайн.

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