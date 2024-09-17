Инструкция по уменьшению уставного капитала ПАО номиналом

Чтобы уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества номиналом, необходимо для начала вынесение советом директоров предложения об уменьшении УК ПАО путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Сложная процедура должна строго реализовываться экспертом в данной области — чтобы избежать негативных правовых последствий.

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