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Уставный капитал

Инструкция по уменьшению уставного капитала ПАО номиналом

Рассказываем, как уменьшить уставный капитал ПАО номиналом.
Инструкция по уменьшению уставного капитала ПАО номиналом
Иллюстрация: gpointstudio/freepik

Чтобы уменьшить уставный капитал публичного акционерного общества номиналом, необходимо для начала вынесение советом директоров предложения об уменьшении УК ПАО путем уменьшения номинальной стоимости акций.

Сложная процедура должна строго реализовываться экспертом в данной области — чтобы избежать негативных правовых последствий.

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Дорожная карта по уменьшению УК ПАО номиналом

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