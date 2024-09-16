Инструкция по уменьшению уставного капитала ПАО (погашением)

Уменьшение уставного капитала ПАО погашением обычно начинается с заседания совета директоров.

Далее необходимо совершить еще порядка 30 обязательных действий, предусмотренных законом. В рамках реализации процедуры неоднократно придется нести дополнительные затраты – в том числе на регистратора. Узнайте, все нюансы уменьшения уставного капитала ПАО погашением, скачав дорожную карту ниже!

Дорожная карта по уменьшению уставного капитала ПАО (погашением) Заполните форму, вышлем материалы на e-mail: Отправить

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