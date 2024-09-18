Инструкция по уменьшению уставного капитала АО (погашением)

Уменьшение уставного капитала акционерного общества погашением должно протекать строго по установленному законом алгоритму. Многие из предусмотренных этапов процедуры столкнут компанию с дополнительными расходами.

Также в некоторых случаях у общества может возникнуть обязанность по раскрытию информации в уполномоченных агентствах. Как учесть все нюансы? Скачайте нашу дорожную карту ниже!

Дорожная карта по уменьшению уставного капитала АО (погашением) Заполните форму, вышлем материалы на e-mail: Отправить

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