Инструкция по уменьшению уставного капитала акционерного общества (номиналом)

Для того чтобы реализовать уменьшение уставного капитала акционерного общества номиналом, необходимо четко следовать установленному регламенту процедуры.

Законодательство предусматривает как минимум 19 обязательных действий, которые необходимо совершить в рамках процедуры — от внесения советом директоров предложения об уменьшении УК АО путем уменьшения номинальной стоимости акций до предоставления регистратору нотариальной копии изменений в устав общества либо изменений в устав с электронной подписью ИФНС.

Изучите все обязательные этапы процедуры, скачав дорожную карту ниже!

Дорожная карта по уменьшению уставного капитала АО (номиналом) Заполните форму, вышлем материалы на e-mail: Отправить

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