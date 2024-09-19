Инструкция по увеличению уставного капитала акционерного общества (открытая подписка)

В самом начале процедуры увеличения уставного капитала акционерного общества (открытая подписка) проводится заседания совета директоров по созыву ОСА (общее собрание акционеров) по вопросу увеличения уставного капитала (УК) АО путем размещения дополнительных акций и определения стоимости размещения.

Также следует обратить внимание, что устав может относить к компетенции совета директоров принятие решения об увеличении уставного капитала при помощи дополнительного выпуска.

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Дорожная карта по увеличению уставного капитала АО (открытая подписка) Заполните форму, вышлем материалы на e-mail: Отправить

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