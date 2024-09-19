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Уставный капитал

Инструкция по увеличению уставного капитала публичного акционерного общества (закрытая подписка)

Рассказываем, как увеличить уставный капитал публичного акционерного общества (закрытая подписка).
Инструкция по увеличению уставного капитала публичного акционерного общества (закрытая подписка)
Иллюстрация: yanalya/freepik

Увеличение уставного капитала ПАО предусматривает выполнение ряда обязательных действий, без которых процедура не может быть завершена или проведена корректным образом.

В рамках процесса у компании также возникнет целый ряд дополнительных расходов, которые необходимо учитывать в самом начале. Узнайте, о каких расходах идет речь – скачайте дорожную карту через форму ниже!

Дорожная карта по увеличению уставного капитала ПАО (закрытая подписка)

Заполните форму, вышлем материалы на e-mail:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Получить более подробную информацию по процедуре вы можете, оставив заявку на бесплатную консультацию с экспертом здесь!

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