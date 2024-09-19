Инструкция по увеличению уставного капитала публичного акционерного общества (закрытая подписка)

Увеличение уставного капитала ПАО предусматривает выполнение ряда обязательных действий, без которых процедура не может быть завершена или проведена корректным образом.

В рамках процесса у компании также возникнет целый ряд дополнительных расходов, которые необходимо учитывать в самом начале. Узнайте, о каких расходах идет речь – скачайте дорожную карту через форму ниже!

Дорожная карта по увеличению уставного капитала ПАО (закрытая подписка) Заполните форму, вышлем материалы на e-mail: Отправить

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