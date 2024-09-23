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Инструкция по реорганизации унитарного предприятия в форме слияния

Как реорганизовать унитарное предприятие в форме слияния — в сегодняшнем материале.
Инструкция по реорганизации унитарного предприятия в форме слияния
Иллюстрация: freepik/freepik

Слиянием признается создание нового унитарного предприятия с переходом к нему прав и обязанностей двух или нескольких УП и прекращением последних. Об этом говорит в ст. 30 закона об унитарных предприятиях.

Процедура отличается от общего порядка проведения реорганизации наличием сразу нескольких важных этапов, среди которых составление договора о слиянии, а также передаточного акта.

Хотите узнать больше о нюансах реорганизации унитарного предприятия в форме слияния? Тогда скачивайте дорожную карту ниже!

Дорожная карта по реорганизации унитарного предприятия в форме слияния

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