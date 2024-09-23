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Инструкция по реорганизации унитарного предприятия в форме разделения

Рассказываем, как реорганизовать унитарное предприятие в форме разделения и не допустить ошибок.
Инструкция по реорганизации унитарного предприятия в форме разделения
Иллюстрация: freepik/freepik

Под реорганизацией унитарного предприятия в форме разделения понимается прекращение УП с переходом его прав и обязанностей к вновь созданным унитарным компаниям.

Процедура должна осуществляться строго в рамках закона и включать в себя множество этапов. Например, одним из важных нюансов реорганизации УП в форме разделения является публикация двух уведомлений о процессе в журнал «Вестник государственной регистрации» — с промежутком в 1 месяц минимум.

Узнайте больше важных моментов процедуры — скачайте дорожную карту по реорганизации УП в форме разделения ниже!

Дорожная карта по реорганизации унитарного предприятия в форме разделения

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