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Инструкция по реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения

Рассказываем, как реорганизовать унитарное предприятие в форме присоединения и не пропустить ни один из обязательных этапов.
Инструкция по реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения
Иллюстрация: freepik/freepik

Данной процедурой признается прекращение одного или нескольких унитарных предприятий с переходом их прав и обязанностей к УП, к которому осуществляется присоединение. На это указывает статья 31 закона об унитарных предприятиях.

Для реализации реорганизации унитарного предприятия (УП) в форме присоединения необходимо пройти более 15 этапов.

Хотите узнать какие? Скачайте дорожную карту ниже!

Дорожная карта по реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения

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