Инструкция по реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения

Данной процедурой признается прекращение одного или нескольких унитарных предприятий с переходом их прав и обязанностей к УП, к которому осуществляется присоединение. На это указывает статья 31 закона об унитарных предприятиях.
Для реализации реорганизации унитарного предприятия (УП) в форме присоединения необходимо пройти более 15 этапов.
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Дорожная карта по реорганизации унитарного предприятия в форме присоединения
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