Инструкция по реорганизации унитарного предприятия в форме выделения

Рассказываем, как реорганизовать унитарное предприятие в форме выделения, не пропустив ни один из обязательных этапов процедуры.

Под данным видом реорганизации понимается создание одного или нескольких унитарных предприятий с переходом к каждому из них части прав и обязанностей реорганизованного УП без прекращения последнего.

Общий порядок процедуры включает в себя более 15 этапов — и соблюдения порядка каждого требует закон.

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