Инструкция по реорганизации унитарного предприятия в форме выделения

Под данным видом реорганизации понимается создание одного или нескольких унитарных предприятий с переходом к каждому из них части прав и обязанностей реорганизованного УП без прекращения последнего.
Общий порядок процедуры включает в себя более 15 этапов — и соблюдения порядка каждого требует закон.
Узнайте нюансы всего процесса реорганизации унитарного предприятия в форме выделения, скачав полезный материал по процедуре ниже!
Дорожная карта по реорганизации унитарного предприятия в форме выделения
Заполните форму, вышлем материалы на e-mail:
Для получения бесплатной консультации по процедуре проследуйте на наш сайт и оставьте заявку!
Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8K15vM
Начать дискуссию