Федресурс — чистые активы АО: как составить сообщение для публикации в Едином федеральном реестре сведений

Публикация информации о стоимости чистых активов АО в Федресурсе является важным шагом для обеспечения прозрачности и достоверности данных о финансовом состоянии компании. Правильное составление и публикация сообщения поможет укрепить доверие со стороны инвесторов, партнеров и других заинтересованных лиц.

В соответствии с пп.«к» п. 7 ст. 7.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г. № 129-ФЗ, обязательному внесению в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц подлежат «сведения о стоимости чистых активов юридического лица, являющегося акционерным обществом, на последнюю отчетную дату».

Для составления сообщения о стоимости чистых активов акционерного общества (АО) для публикации в Едином федеральном реестре сведений (Федресурс) необходимо:

1. Определить актуальные данные о стоимости чистых активов АО. Для этого необходимо провести финансовый анализ и учесть все активы, за вычетом всех обязательств общества.

Важно! Если у организации стоимость чистых активов вышла отрицательная, то при указании стоимости необходимо не забыть перед суммой поставить знак «-» (минус). Это частая ошибка, когда в тексте сообщения прописывают минус, а в обязательном поле «Стоимость чистых активов» забывают.

2. Обязательными полями при заполнении сообщения, помимо указания стоимости чистых активов, являются «Дата расчета» и «Отчетная дата»:

«дата расчета» : обычно это является дата составления/подписания обществом бухгалтерской отчетности;

«отчетная дата»: является дата окончания отчетного периода (отчетность составляется по состоянию на отчетную дату). Соответственно, отчетной датой является последний календарный день отчетного периода.

3. Непосредственно сам текст сообщения о стоимости чистых активов. Здесь необходимо прописать наименование организации, указать по состоянию на какую отчетную дату чистые активы, их стоимость в рублях и дату расчета.

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Представить сведения о стоимости чистых активов в Федресурс следует в течение 3 рабочих дней, начиная отсчет с даты подписания годовой финансовой отчетности.

Получается, что стоимость чистых активов является ключевым показателем, который помогает оценить финансовую устойчивость и перспективы развития компании.

Важно понимать, что сообщение о стоимости чистых активов АО в Федресурсе играет важную роль в прозрачности финансовой деятельности компании и помогает заинтересованным лицам принимать обоснованные решения.

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