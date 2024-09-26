Федресурс — отрицательные активы. Как составить текст публикации в Едином федеральном реестре сведений (ЕФРСФДЮЛ)

Как опубликовать сообщение о недостаточности имущества в Едином федеральном реестре сведений, какие сроки отведены для публикации и как составить текст, рассказываем в статье.

Если активы организации стали отрицательными, то она обязана опубликовать в реестре Федресурс сообщение о недостаточности имущества согласно пп. «л.1» п.7 ст.7.1 закона № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» от 08.08.2001 г.

Срок для публикации такого сообщения — в течение 10 рабочих дней с даты, когда руководителю организации стало или должно было стать известно о возникновении признаков недостаточности (то есть в течение 10 рабочих дней с даты подписания финансовой отчетности).

Если вы впервые сталкиваетесь с публикацией сообщения об отрицательных активах (недостаточности имущества) в Федресурсе и не уверены как правильно составить и опубликовать сообщение — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте сервиса «Федресурс Онлайн».

Как составить текст сообщения о недостаточности имущества?

При создании сообщения необходимо выбрать «тип сообщения», который находится в разделе «Банкротство и исполнительное производство» — «Возникновение признаков недостаточности имущества».

У данного типа сообщения всего два обязательных поля для заполнения: «Дата выявления» и непосредственно сам «Текст».

«Дата выявления»: дата, когда стало известно о возникновении признаков недостаточности, или должно было стать известно о данном событии;

«Текст»: в тексте прописывается, что организация (наименование с указанием индивидуального номера налогоплательщика (ИНН)) уведомляет, что у нее возникли признаки недостаточности имущества со ссылкой на нормы закона. Вот тут остановимся поподробнее.

Получите бесплатную консультацию по составлению или публикации сообщения об отрицательных чистых активах Консультация

Реклама: АО «КОНСАЛТИНГ ОНЛАЙН», ИНН: 2310203967, erid: LjN8K2KNv