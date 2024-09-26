Как составить сообщение о реорганизации в Вестнике государственной регистрации (в форме преобразования)

Как составить, заполнить и подать сообщение о реорганизации в Вестнике государственной регистрации, не допустить ошибок и ничего не пропустить, рассказываем в материале.

Для составления сообщения о реорганизации в форме преобразования в Вестнике государственной регистрации, в предложенные поля вводятся следующие данные:

1. Раздел «Публикуемая организация» — от чьего имени будет опубликовано сообщение. Здесь нужно ввести ИНН либо ОГРН организации. При внесении ИНН либо ОГРН автоматически подгружаются также КПП, полное и краткое наименование организации с ОПФ и единоличный исполнительный орган (должность и ФИО). Индекс и адрес необходимо внести самостоятельно. Также по желанию можно добавить контактный телефон и e-mail организации.

2. Раздел «Информация о принятом решении» — здесь указывается кем и на основании какого документа принято решение о реорганизации. Сначала из предложенного списка нужно выбрать орган, принявший решение (единственным участником, общим собранием участников и т. д.). Если в выпадающем списке нет нужного вам варианта — необходимо выбрать «Иное» и в дополнительном окошке прописать наименование иного органа в творительном падеже (например «Администрацией города Москвы»). Указывать орган, принявший решение необходимо в полном соответствии с вашим документом о реорганизации, т. к. далее заявку на публикацию будет проверять менеджер Вестника и при несоответствии может забраковать заявку.

Далее вносим документ, на основании которого принято решение. Выбираем из списка вид документа (Решение, Протокол, Постановление, Указ и т. д.). При отсутствии нужного варианта — выбрать «Иное» и в дополнительном окошке прописать нужный вид документа. Указываем номер документа (числовой, буквенный формат либо их сочетание) и дату решения.

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3. Раздел «Требования кредиторов» — здесь указывается срок и адрес для предъявления требований кредиторов. Адрес можно указать юридический, поставив галочку в окне «Соответствует местонахождению организации» либо нужный вам, введя индекс и адрес самостоятельно. Срок предъявления требований кредиторов для типа сообщения «Реорганизация» стандартно указывается 30 дней.

4. Раздел «Создаваемая организация» — здесь необходимо внести данные новой организации, образовавшейся в процессе преобразования. Сначала из списка выбирается нужная организационно-правовая форма (Акционерное общество, товарищество собственников жилья, общество с ограниченной ответственностью и т. д.). Далее вносится полное наименование организации без ОПФ. Если в предлагаемых вариантах нет вашей ОПФ — выбираем «Организационно-правовая форма отсутствует» и вносим наименование самостоятельно. Далее указываем краткое наименование организации с ОПФ, индекс и адрес места нахождения (если адрес соответствует публикуемой организации — нажимаем соответствующую галочку). При желании вносится единоличный исполнительный орган (если соответствует исполнительному органу публикуемой организации — также нажимаем соответствующую галочку).

5. Раздел «Заявитель» — здесь указываются данные лица, которое будет подписывать бланк-заявку и сопроводительное письмо. Это делает либо руководитель организации, либо представитель по доверенности — можно выбрать из выпадающего списка. Вносятся ФИО лица, контактный телефон, электронная почта и паспортные данные — серия, номер, дата выдачи, кем выдан.

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Далее заполняется общая, для всех типов сообщений графа «Оформление заказа».

Здесь можно указать:

первичная эта публикация или повторная (повторная указывается если ранее уже было опубликовано сообщение с таким же текстом).

возможность обеспечить повторную публикацию и через сколько дней. Для сообщения о реорганизации стандартно указывается через 30 дней, т. к. оно публикуется дважды с периодичностью один раз в месяц. При отметке о повторной публикации сообщение с таким же текстом будет опубликовано через указанный вами срок в одном из следующих выпусков журнала. Стоимость сообщения при обеспечении повторной публикации будет увеличена в 2 раза!

оформление бухгалтерских документов — можно выбрать из списка: на публикуемую организацию, на иное лицо (в данном случае нужно принять согласие на условия оформления документов на иное лицо, а также заполнить данные организации по аналогии с заполнением раздела «Публикуемая организация») либо не требуется . Если выбран вариант «на публикуемую организацию» либо «на иное лицо» также заполняется дополнительное поле каким способом получить бухгалтерские документы. Способ выбирается из списка: Забрать из редакции (г. Москва). Доставить по местонахождению публикуемой организации. Доставить по иному адресу (только Россия) — дополнительно указывается адрес доставки и получатель. Передать через ЭДО (электронный документооборот). В этом варианте также принять согласие об условиях передачи документов через ЭДО и выбрать оператора ЭДО из предложенного списка.

возможность получить экземпляр печатного издания журнала — забрать с редакции (г. Москва) либо направить заказным письмом. Тут же можно указать сколько экземпляров требуется (указать в штуках) и когда их получить (с первичной публикацией либо с повторной).

Также при необходимости можно оставить пояснительный комментарий для проверяющего менеджера по тексту или документам для публикации. В случае, если организация работает без печати, ставится соответствующая галочка.

Если вы впервые сталкиваетесь с формированием документов или заполнением полей для публикации в Вестнике государственной регистрации и не уверены как правильно их оформить (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте Вестник онлайн.

Завершающий этап — выбрать способ подачи сообщения — используя электронную подпись для подачи заявки через сайт либо не используя, предоставить документы в региональное представительство (возможно не для всех регионов РФ). Готовый текст для публикации при желании можно подкорректировать, вернувшись наверх и убрав галочку «Формировать автоматически». При этом обязательные сведения должны остаться.

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