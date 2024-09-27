Как составить сообщение о реорганизации в Вестнике государственной регистрации (в форме присоединения)

Как составить сообщения о реорганизации в форме присоединения в «Вестник государственной регистрации», правильно заполнить данные и отправить текст на публикацию, рассказываем в сегодняшней статье.

При подаче заявки на публикацию реорганизации в форме присоединения в «Вестник государственной регистрации» необходимо учитывать, что текст сообщения здесь формируется автоматически. Необходимо поочередно внести требуемые для каждого конкретного типа сообщения данные, после чего будет сформировано сообщение, которое в дальнейшем будет опубликовано в печатной и электронной версии журнала.

Если вы впервые сталкиваетесь с формированием документов или заполнением полей для публикации в Вестнике государственной регистрации и не уверены как правильно их оформить (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте Вестник Онлайн.

Для сообщения о реорганизации ЮЛ в форме присоединения в Вестнике госрегистрации в предложенные поля вводятся следующие данные:

1. Раздел «Публикуемая организация» — от чьего имени будет опубликовано сообщение. Здесь нужно ввести ИНН либо ОГРН организации. При внесении ИНН либо ОГРН автоматически подгружаются также КПП, полное и краткое наименование организации с ОПФ и единоличный исполнительный орган (должность и ФИО). Индекс и адрес необходимо внести самостоятельно. Также по желанию можно добавить контактный телефон и e-mail организации.

2. Раздел «Информация о принятом решении» — здесь указывается кем и на основании какого документа принято решение о реорганизации. Сначала из предложенного списка нужно выбрать орган, принявший решение (единственным участником, общим собранием участников и т. д.). Если в выпадающем списке нет нужного вам варианта — необходимо выбрать «Иное» и в дополнительном окошке прописать наименование иного органа в творительном падеже (например «Администрацией города Москвы»). Указывать орган, принявший решение необходимо в полном соответствии с вашим документом о реорганизации, т. к. далее заявку на публикацию будет проверять менеджер Вестника и при несоответствии может забраковать заявку.

Далее вносим документ, на основании которого принято решение. Выбираем из списка вид документа (Решение, Протокол, Постановление, Указ и т. д.). При отсутствии нужного варианта — выбрать «Иное» и в дополнительном окошке прописать нужный вид документа. Указываем номер документа (числовой, буквенный формат либо их сочетание) и дату решения.

3. Раздел «Требования кредиторов» — здесь указывается срок и адрес для предъявления требований кредиторов. Адрес можно указать юридический, поставив галочку в окне «Соответствует местонахождению организации» либо нужный вам, введя индекс и адрес самостоятельно. Срок предъявления требований кредиторов для типа сообщения «Реорганизация» стандартно указывается 30 дней.

4. Раздел «Форма присоединения» — здесь требуется перечислить остальные организации, участвующие в реорганизации (одна и более).

Если публикатором сообщения является основная организация (кто уполномочен публиковать сообщение на Вестнике указано в решении о реорганизации либо в договоре о присоединении) — выбираем «… к публикуемой организации следующих:…». Нажав на выпавшее окошко заполняем данные присоединяемой организации: вносим ИНН либо ОГРН организации. При внесении ИНН либо ОГРН автоматически подгружаются также КПП, полное и краткое наименование организации с ОПФ и единоличный исполнительный орган (должность и ФИО). Индекс и адрес необходимо внести самостоятельно. Также по желанию можно добавить контактный телефон и e-mail организации.

Если публикатором сообщения будет являться присоединяемая организация — выбираем «…публикуемой организации к другой со следующими:…». Далее в выпавшее окошко вносим данные еще одной или нескольких организаций. А в раздел «Другая организация» вносим данные основной (если в реорганизации участвуют 3 и более компании. То есть две присоединяющиеся и одна основная. Текст в таком случае будет выглядеть так: «… принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО “Ромашка”, ООО “Василек” к обществу с ограниченной ответственностью “Лютик”»). Если участвуют всего две организации — заполняем только раздел «Другая организация». В таком случае текст сообщения будет выглядеть: «…принято решение о реорганизации в форме присоединения ООО “Ромашка” к обществу с ограниченной ответственностью “Лютик”».

5. Раздел «Заявитель» — здесь указываются данные лица, которое будет подписывать бланк-заявку и сопроводительное письмо. Это делает либо руководитель организации, либо представитель по доверенности — можно выбрать из выпадающего списка. Вносятся ФИО лица, контактный телефон, электронная почта и паспортные данные — серия, номер, дата выдачи, кем выдан.

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Далее заполняется общая, для всех типов сообщений графа «Оформление заказа». Здесь можно указать:

первичная эта публикация или повторная (повторная указывается если ранее уже было опубликовано сообщение с таким же текстом).

возможность обеспечить повторную публикацию и через сколько дней. Для сообщения о реорганизации стандартно указывается через 30 дней, так как оно публикуется дважды с периодичностью один раз в месяц. При отметке о повторной публикации сообщение с таким же текстом будет опубликовано через указанный вами срок в одном из следующих выпусков журнала. Стоимость сообщения при обеспечении повторной публикации будет увеличена в 2 раза!

оформление бухгалтерских документов — можно выбрать из списка: на публикуемую организацию, на иное лицо (в данном случае нужно принять согласие на условия оформления документов на иное лицо, а также заполнить данные организации по аналогии с заполнением раздела «Публикуемая организация») либо не требуется . Если выбран вариант «на публикуемую организацию» либо «на иное лицо» также заполняется дополнительное поле каким способом получить бухгалтерские документы. Способ выбирается из списка: Забрать из редакции (г. Москва). Доставить по местонахождению публикуемой организации. Доставить по иному адресу (только Россия) — дополнительно указывается адрес доставки и получатель. Передать через ЭДО (электронный документооборот). В этом варианте также принять согласие об условиях передачи документов через ЭДО и выбрать оператора ЭДО из предложенного списка.

возможность получить экземпляр печатного издания журнала — забрать с редакции (г. Москва) либо направить заказным письмом. Тут же можно указать сколько экземпляров требуется (указать в штуках) и когда их получить (с первичной публикацией либо с повторной).

Также при желании можно оставить пояснительный комментарий для проверяющего менеджера по тексту или документам для публикации. В случае, если организация работает без печати, ставится соответствующая галочка.

Если вы впервые сталкиваетесь с формированием документов или заполнением полей для публикации в Вестнике государственной регистрации и не уверены как правильно их оформить (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте Вестник Онлайн.

Завершающий этап — выбрать способ подачи сообщения — используя электронную подпись для подачи заявки через сайт либо не используя, предоставить документы в региональное представительство (возможно не для всех регионов РФ). Готовый текст для публикации при желании можно подкорректировать, вернувшись наверх и убрав галочку «Формировать автоматически». При этом обязательные сведения должны остаться.

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