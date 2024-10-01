Федресурс банкротство должника: как опубликовать сообщение на сайте реестра?

Как подать уведомление через Федресурс о намерении должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве, не пропустить сроки и верно составить сообщение, рассказываем в статье.

Уведомление через Федресурс о намерении должника обратиться в суд с заявлением о банкротстве установлено согласно п. 2.1 ст.7 закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г., право на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника банкротом возникает у конкурсного кредитора, должника, работника, бывшего работника должника.

Согласно абз. 2 п. 4 ст.37 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г., должник не менее чем за 15 календарных дней до даты подачи заявления должника обязан опубликовать уведомление об обращении в арбитражный суд с заявлением должника путем включения его в Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц (Федресурс).

Кроме того, в соответствии со ст. 7 этого же закона, сообщение утрачивает свою силу по истечению 30 дней с момента опубликования.

Если на момент обращения в суд уведомление о намерении должника в Федресурсе не размещено, или же срок его действия истек, то последует отказ арбитражного суда в возбуждении дела о банкротства. Об этом следует помнить при подаче заявления в суд, поскольку это является частой ошибкой в судебной практике.

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Составление и публикация сообщения о намерении должника в Федресурсе

Для типа сообщения «Уведомление о намерении должника» в Федресурсе — для заполнения имеется 2 обязательных поля:

«Кредиторы» : следует указать не менее одного кредитора, осуществив поиск по ИНН. Однако, если кредитором является физическое лицо и поиск по ИНН не дал результатов, то необходимо создать карточку физического лица. При создании обязательно следует указывать: ФИО, ИНН, дату рождения и место рождения, а также место проживания (регион, страна). Если же кредитором является компания-нерезидент и при поиске тоже нет данных в реестре, то так же необходимо создать карточку, где обязательными полями для создания являются: страна, наименование (на русском языке), регистрационный номер или аналог ИНН, адрес (на русском языке). Наименование и адрес латиницей указывать необязательно.

«Текст сообщения»: текст сообщения начинается с наименования юридического лица и указания ИНН, далее прописать, что уведомляет о своем намерении обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании себя банкротом, со ссылкой на нормы закона №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» от 26.10.2002 г. (п. 2.1 ст. 7, абз. 2 п. 4 ст. 37).

Если вы впервые столкнулись с обязанностью публикации сообщения должника в Федресурсе и не уверены, как правильно составить и опубликовать сообщение (чтобы не получить отказ Арбитражного суда) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте сервиса «Федресурс Онлайн».

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