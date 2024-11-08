Официальный сайт Федресурса. Что нужно знать для самостоятельной работы

Если вход прошел успешно, перейдите во вкладку «Сообщения» и выберите событие, которое необходимо опубликовать.

Обязательно формируйте текст сообщения в соответствии с законодательством и регламента Реестра, учитывая, что сайт не проводит модерацию. Необходимо избегать общих фраз, таких как «Добрый день», так как такой текст сообщения будет опубликован.

После оформления текста заполните реквизиты для выставления счета за публикацию и укажите плательщика. Оплата будет зачислена в личный кабинет публикатора от 3 до 5 рабочих дней.

После зачисления денежных средств, вам необходимо будет снова перейти во вкладку сообщения, выбрать необходимое сообщение и оплатить его с лицевого счета.

После того, как сообщение опубликуется на сайте Федресурса в карточке публикатора, это сообщение невозможно будет редактировать. Если вы найдете в нем какие-либо ошибки, его можно будет только аннулировать, заплатив за это пошлину, так как аннуляция тоже считается публикацией и за нее взимается плата в полном объеме.