Официальный сайт Федресурса. Что нужно знать для самостоятельной работы

Какие события нужно публиковать на сайте Федресурса
В обязательном порядке в Федресурс вносятся следующие сообщения:
Сведения о стоимости ЧА (АО и ООО).
Сведения о возникновении признаков недостаточности имущества в соответствии с законодательством.
Возникновение признаков банкротства.
Уведомление должника о намерении обратиться с заявлением о признании его банкротом.
Уведомление кредитора о намерении обратиться с заявлением о признании должника банкротом.
Сведения о бухгалтерской (финансовой) отчетности и консолидированной финансовой отчетности.
Сведения о получении/ приостановлении/ возобновлении/ переоформлении/ аннулировании лицензии на осуществление конкретного вида деятельности.
Возникновение/ изменение/ прекращение права залога.
Сведения о выпуске/ изменении/ прекращении независимой гарантии
Сведения о заключении/ изменении/ прекращении клиентом договора финансирования под уступку денежного требования.
О продаже предприятия или передаче его в аренду.
Уведомление о ликвидации ЮЛ.
Уведомление о реорганизации ЮЛ.
Уведомление об уменьшении уставного капитала.
Сведения о членстве/ прекращении членства/ изменение сведений о членстве в СРО.
Сведения об отчете об оценке объекта оценки.
Сведения о концессионном соглашении.
Сведения о прекращении концессионного соглашения.
Заключение/ изменение/ прекращение договора финансовой аренды (лизинга).
Уведомление о привлечении кредитором иного лица для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности.
Исключение должников из перечня лиц, переданных на возврат просроченной задолженности.
Приобретение более 20% акций или долей в уставном капитале.
Наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 8 закона о банкротстве.
Наличие обстоятельств, предусмотренных статьей 9 закона о банкротстве.
Создание автономного учреждения.
Намерение выдать свидетельство о праве на наследство на земельный участок.
Данный перечень касается обязательного внесения сведений в Единый федеральный реестр юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а в некоторых случаях — физическими лицами и иностранными организациями.
За нераскрытие хоть одного обязательного сообщения предусмотрен штраф до 50 000 рублей или дисквалификация руководителя на срок до 3 лет в соответствии со статьей 14.25 КоАП. Если рассматривать процедуру банкротства и не опубликовать хоть одно обязательное сообщение, то наступает субсидиарная ответственность.
Срок внесения обязательных сведений — в течение 3 рабочих дней с даты возникновения соответствующего факта. Однако знание перечня обязательных сообщений — это только половина дела; важен также процесс их корректной публикации на Федресурсе.
Как войти в личный кабинет реестра и что нужно делать для публикации
Для начала необходимо зайти на официальный сайт реестра Федресурса с компьютера, где установлена ваша электронная подпись со специальным программным расширением, выбрать вкладку «Личный кабинет», затем выбрать нужный реестр, на котором необходимо сделать публикацию и нажать «Войти».
Обратите внимание, что вход в личный кабинет оптимизирован исключительно только для работы с персонального компьютера, где вы автоматически даете согласие с правилами взаимодействия оператора и пользователя Федресурс.
Далее нужно выбрать способ входа, указать сертификат для цифровой подписи и личный кабинет для входа, в некоторых случаях может потребоваться доверенность (МЧД). Если на этом этапе реестр выдал ошибку, ваша ЭП не подходит для работы с сайтом Федресурс.
Что необходимо для самостоятельной публикации
Если вход прошел успешно, перейдите во вкладку «Сообщения» и выберите событие, которое необходимо опубликовать.
Обязательно формируйте текст сообщения в соответствии с законодательством и регламента Реестра, учитывая, что сайт не проводит модерацию. Необходимо избегать общих фраз, таких как «Добрый день», так как такой текст сообщения будет опубликован.
После оформления текста заполните реквизиты для выставления счета за публикацию и укажите плательщика. Оплата будет зачислена в личный кабинет публикатора от 3 до 5 рабочих дней.
После зачисления денежных средств, вам необходимо будет снова перейти во вкладку сообщения, выбрать необходимое сообщение и оплатить его с лицевого счета.
После того, как сообщение опубликуется на сайте Федресурса в карточке публикатора, это сообщение невозможно будет редактировать. Если вы найдете в нем какие-либо ошибки, его можно будет только аннулировать, заплатив за это пошлину, так как аннуляция тоже считается публикацией и за нее взимается плата в полном объеме.
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Какие могут быть проблемы при самостоятельной публикации
Самостоятельное внесение сведений в реестр Федресурс может столкнуть пользователя с целым рядом проблем и ошибок. К наиболее часто встречаемым относят:
Необходимость выпуска квалифицированной электронной подписи. Это процедура может затянуться на несколько рабочих дней, что способно привести к нарушению сроков публикации и наложению на нарушителя различных видов ответственности.
Неправильное составление текста публикации. Для каждого сообщения предусмотрены конкретные блоки, которые нужно наполнить информацией. Внесение ненужных данных или невнесение обязательных данных является грубой ошибкой.
Внесение в сообщение недостоверных или ошибочных данных. Это также чревато тем, что публикация будет считать недействительной — ее придется аннулировать и разместить новую.
Нарушение сроков публикации — вне зависимости от причины подобного.
Необходимость оплаты госпошлины — это является существенной проблемой, так как средства зачисляются только на следующий день после проведения процедуры. Это тоже может привести к нарушению установленных законом сроков.
Отслеживание всех событий, подлежащих публикации в реестр. Сейчас законы предусматривают более 80 видов сообщений, которые следует вносить в Федресурс. Представителям компаний необходимо на ежедневной основе мониторить факт наступления обязанности по публикации того или иного вида сообщения в реестр.
Как избежать проблем при самостоятельном размещении
Избежать ошибок и сложностей можно при публикации сведений в реестр Федресурс посредством специализированных онлайн порталов — например, через «Федресурс Онлайн».
К основным преимуществам сервиса относятся:
Скорость. Публикации вносятся в реестр всего лишь в течение 1 часа с момента обращения клиента.
Онлайн формат. Все взаимодействие с клиентом осуществляется в удаленном режиме — нам неважно, где вы находитесь. Мы работаем по всей России.
Опыт и тысячи клиентов. Наработанные процессы раскрытия информации позволяют нам свести к нулю вероятность ошибок при формировании текста публикации. Это подтверждается десятками тысяч сообщений, которые мы ежегодно вносим в реестр.
Не нужно выпускать КЭП и оплачивать госпошлину. Мы всю работу берем на себя — вам ничего делать не придется.
Несем ответственность по договору перед вами — для того чтобы вы были уверены в нас и конечном результате.
Оставляйте заявку на нашем сайте, чтобы опубликовать сообщение в реестр Федресурс и не допустить наступления негативных правовых последствий для компании и ее должностных лиц.
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