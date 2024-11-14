Уменьшение уставного капитала в Федресурсе: как опубликовать сообщение?

Как опубликовать сообщение об уменьшение уставного капитала в Федресурсе, не допустить ошибок и не получить отказ в регистрации процедуры, рассказываем в статье.

Уменьшение уставного капитала в Федресурсе обязаны публиковать сами юридические лица, а не налоговый орган. Обязанность установлена подпунктом н.7 пункта 7 статьи 7.1 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП».

Важно знать! Уведомление об уменьшении уставного капитала в Федресурсе публикуется дважды, в виде 2 сообщений об уменьшении уставного капитала, иначе ФНС откажет в регистрации процедуры!

Первое сообщение в Федресурсе об уменьшении уставного капитала необходимо опубликовать в течение трех рабочих дней с даты принятия решения об уменьшении уставного капитала. Второе сообщение в Федресурсе об уменьшении уставного капитала должно быть опубликовано через 1 месяц после первой публикации.

Если нарушить сроки, порядок или допустить ошибки в публикации сообщений об уменьшении уставного капитала в Федресурсе — ФНС откажет в регистрации процедуры изменения УК на основании ст. 23 ФЗ № 129 «О государственной регистрации юридических лиц и ИП». Примеры практики таких отказов ФНС за 2020–2024 год можно увидеть на сайте сервиса «Федресурс Онлайн».

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Как опубликовать сообщение об уменьшении УК в Федресурсе

При публикации сообщения об уменьшении уставного капитала в Федресурсе, необходимо войти в личный кабинет на сайте реестра Федресурс и правильно заполнить следующие обязательные поля:

«Дата решения» : указывается дата принятого решения об изменении уставного капитала.

Уставный капитал» : указывается сумма уже измененного уставного капитала в рублях.

«Текст сообщения»: текст должен начинаться с наименования организации, с указанием его ИНН, ОГРН и места нахождения; далее по тексту необходимо указать на основании какого документа (включая номер и дату) и кем было принято решение об уменьшении уставного капитала; так же указывается сумма уставного капитала (уже измененная), которая состоит из размера долей/акций (указывается размер) с номинальной стоимостью (указывается какая стоимость); и указываются сроки и адрес для предъявления требований кредиторов.

Если вы впервые сталкиваетесь с публикацией сообщения об уменьшении уставного капитала в Федресурсе и не уверены, как правильно составить и опубликовать сообщение в реестре (чтобы не получить отказ ФНС) — вы можете получить бесплатную консультацию на сайте сервиса «Федресурс Онлайн».

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