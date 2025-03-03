Федресурс и чистые активы: как АО и ПАО опубликовать активы в ЕФРСФДЮЛ правильно?

Рассказываем, как АО и ПАО опубликовать активы в ЕФРСФДЮ и не допустить ошибок.

Размещение сообщения о стоимости чистых активов в Федресурсе является обязанностью всех акционерных обществ на основании с пп.«к» п. 7 ст. 7.1 закона «О государственной регистрации юридических лиц».

Срок публикации — в течение 3 (трех) рабочих дней с даты расчета стоимости чистых активов.

Отсюда сразу вытекает тот факт, что ПАО, а также АО, которые отчитываются в форме ежеквартального отчета (с количеством акционеров более 500, или имеющие признаки публичности) — обязаны размещать сведения о стоимости чистых активов в Федресурсе 4 раза в год.

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Составление сообщения о стоимости чистых активов в Федресурсе:

Для составления сообщения о стоимости чистых активов акционерного общества для публикации в Едином федеральном реестре сведений (Федресурс) необходимо:

1. Определить актуальные данные о стоимости чистых активов.

Важно! Если у организации стоимость чистых активов вышла отрицательная, то при указании стоимости необходимо не забыть перед суммой поставить знак «-» (минус). Это частая ошибка, когда в тексте сообщения прописывают минус, а в обязательном поле «Стоимость чистых активов» забывают.

2. Обязательными полями при заполнении сообщения, помимо указания стоимости чистых активов, являются «Дата расчета» и «Отчетная дата»:

«дата расчета» : обычно это является дата составления/подписания обществом бухгалтерской отчетности;

«отчетная дата»: является дата окончания отчетного периода (отчетность составляется по состоянию на отчетную дату). Соответственно, отчетной датой является последний календарный день отчетного периода.

3. Непосредственно сам текст сообщения о стоимости чистых активов. Здесь необходимо прописать наименование организации, указать по состоянию на какую отчетную дату чистые активы, их стоимость в рублях и дату расчета.

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Ответственность за нарушения Федресурсе

За отсутствие обязательной информации в Федресурсе предусмотрена административная ответственность по статье 14.25 КоАП в виде:

штрафа до 50 000 рублей;

дисквалификации от предпринимательской деятельности на срок от 1 года до 3 лет.

Предписания Прокуратуры.

Контроль и проверки соблюдения обязанности внесения сведений в Федресурс в настоящее время осуществляет Прокуратура. Все организации подвергаются проверкам со стороны органов Прокуратуры и получают предписания о:

Немедленном устранение правонарушения. Требование о необходимости отчитаться в орган Прокуратуры об устранении правонарушения и состоявшемся факте публикации в Федресурсе. В случае неисполнения таких требований Прокуратура направляет иск в суд.

Чтобы не получить Предписание Прокуратуры и штраф — оставляйте заявку на публикацию чистых активов специалистам сервиса «ФЕДРЕСУРС ОНЛАЙН». Публикация произойдет в течение 30 минут, в полном соответствии с Регламентом Федресурса. Специалисты сервиса сами составят сообщение, заполнят необходимые поля, а госпошлина уже будет включена в услугу.

Важно понимать, что сообщение о стоимости чистых активов АО в Федресурсе играет важную роль в прозрачности финансовой деятельности компании и помогает заинтересованным лицам принимать обоснованные решения. В связи с этим, контроль за соблюдением этой обязанности со стороны надзорного органа будет только усиливаться.

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