Аудиторское заключение в Федресурсе 2025: публикация сведений об аудите на сайте Федресурса

Ответ: в настоящее время публикация в Федресурсе сведений о финансовой отчетности включает в себя сведения о результатах аудита и является обязательной для трех групп юридических лиц.

1. Чья финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту. Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности с указанием:

наименования аудиторской организации;

ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора;

датой подписания аудиторского заключения.

2. Чья отчетность и аудиторское заключение о ней не подлежат представлению ГИР БО. Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности, с указанием:

наименования аудиторской организации;

ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора;

датой подписания аудиторского заключения;

мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность.

3. Кто размещает сведения о ней в СМИ (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных ЦБ: ООО «Интерфакс – ЦРКИ», АО «АЭИ «ПРАЙМ», АО «СКРИН», ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ»). Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности и результатах аудита с дополнительным с указанием сведений о публикации в СМИ.

В связи с изменениями обязанности реестр Федресурс также предусмотрел техническую возможность публикации сообщения о финансовой отчетности с указанием сведений о результатах обязательного аудита для каждой группы юридических лиц. Каждая группа может публиковать нужные ей сведения независимо друг от друга.