Аудиторское заключение в Федресурсе 2025: публикация сведений об аудите на сайте Федресурса

Основные вопросы статьи:
Какие организации обязаны публиковать сведения о результатах аудита в Федресурсев 2025 году?
Почему результаты аудита теперь публикуются в Федресурсе через сообщения о финансовой отчетности?
Почему необходимо размещать 2 сообщения о финансовой отчетности в Федресурсе тем, кто проводит обязательный аудит?
С 1 января 2022 года были внесены изменения пп.«л.2» п. 7 ст. 7.1 ФЗ №129 «О государственной регистрации юридических лиц», обязанность по публикации в Федресурсе сведений о финансовой отчетности была объединена с обязанностью публикации результатов обязательного аудита в Федресусе (ранее предусмотренной ч. 6 ст.5 ФЗ № 307 «Об аудиторской деятельности»). Обязанности были объедены в одну в рамках консолидации российского законодательства (согласно письму Минэкономразвития).
Для всех юридических лиц, которые ранее были обязаны публиковать аудиторское заключение в Федресуре, обязанность по публикации изменилась только технически. Теперь сведения о результатах аудита размещаются в Федресурсе в рамках сообщения о финансовой отчетности.
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Кто обязан публиковать сведения о результатах аудита и финансовой отчетности в Федресурсе?
Ответ: в настоящее время публикация в Федресурсе сведений о финансовой отчетности включает в себя сведения о результатах аудита и является обязательной для трех групп юридических лиц.
1. Чья финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту. Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности с указанием:
наименования аудиторской организации;
ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора;
датой подписания аудиторского заключения.
2. Чья отчетность и аудиторское заключение о ней не подлежат представлению ГИР БО. Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности, с указанием:
наименования аудиторской организации;
ИНН, ОГРН и другими основными идентификаторами аудитора;
датой подписания аудиторского заключения;
мнения аудиторской организации или индивидуального аудитора о достоверности этой отчетности и обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное влияние на ее достоверность.
3. Кто размещает сведения о ней в СМИ (например, на сайтах уполномоченных информационных агентств, аккредитованных ЦБ: ООО «Интерфакс – ЦРКИ», АО «АЭИ «ПРАЙМ», АО «СКРИН», ЗАО «АК&М», АНО «АЗИПИ»). Этой группе юридических лиц необходимо публиковать в Федресурсе сообщение о финансовой отчетности и результатах аудита с дополнительным с указанием сведений о публикации в СМИ.
В связи с изменениями обязанности реестр Федресурс также предусмотрел техническую возможность публикации сообщения о финансовой отчетности с указанием сведений о результатах обязательного аудита для каждой группы юридических лиц. Каждая группа может публиковать нужные ей сведения независимо друг от друга.
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Сколько сообщений о финансовой отчетности и результатах аудита теперь нужно публиковать в Федресурсе?
Ответ: 2 сообщения!
Почему? Согласно ФЗ «О бухгалтерской отчетности» датой утверждения финансового отчета является дата ее подписания руководителем организации. С этой даты необходимо отсчитывать установленный для публикации в Федресурсе срок — 3 рабочих дня.
Однако каждый бухгалтер понимает, что на момент утверждения финансового отчета аудиторское заключение (если обязаны проводить аудит) еще не будет готово. Между датой подписания финансовой отчетности руководителем и датой подписания аудиторского заключения аудитором может быть временной промежуток примерно от 1 до 10 месяцев (поскольку аудит можно провести и подать в налоговую или до конца 1 квартала года следующего за отчетным или до конца года следующего за отчетным).
В связи с этим уже 2022 году многие организации столкнулись с проблемой, где до проведения аудита они могли опубликовать в Федресурсе только сведения о финансовой отчетности и заполнить из новой объединенной формы сообщения в реестре только поля, которые относятся к финансовой отчетности.
Но и здесь Федресурс учел эту техническую необходимость, чтобы организации могли опубликовать оба блока сведения своевременно, не нарушив сроки и не получив штраф. Федресурс оставил в форме сообщения поля и блоки финансовой отчетности и результатов аудита независимыми друг от друга. В настоящее время организации могут опубликовать:
Сначала первое сообщения — сведения о финансовой отчетности в течение 3 рабочих дней с даты ее утверждения (подписания руководителем).
Затем опубликовать второе сообщение, уже заполнив все поля, которые относятся не только к финансовой отчетности, но к результатам аудита, в течение 3 рабочих дней с даты подписания аудиторского заключения.
Дополнительно стоит отметить, что реестр Федресурс также сохранил возможность публикации результатов аудита отдельным сообщением по старой форме. Поэтому опубликовать ли результаты аудита в рамках второй публикации в виде сообщения о финансовой отчетности, заполнив повторно поля о финансовой отчетности, а также заполнить предусмотренные в нем теперь поля о результатах аудита. Или опубликовать результаты аудита в рамках отдельной старой формы - здесь реестр Федресурс пока оставляет вам выбор.
Но в любом случае, чтобы не получить штраф, необходимо осуществлять две публикации, поскольку два этих события — утверждение финансового отчета и подписание аудиторского заключения не совпадают между собой по дате и имеют разные точки отсчета срока публикации.
Если ваша организация провела обязательный аудит и у вас остались вопросы по обязанности размещения аудиторского заключения в Федресурсе в рамках сообщения о финансовой отчетности — вы можете получить бесплатные консультации на сайте сервиса fedresurs.online.
Если вы пропустили указанные изменения, вам необходимо устранить нарушение и опубликовать сообщение в Федресурсе — вы также можете сделать это на сайте fedresurs.online.
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