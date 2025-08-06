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Роскомнадзор и персональные данные. Последние новости: Роскомнадзор заблокирует любой сайт, если он не соответствует требованиям ФЗ №152

Роскомнадзор получил право заблокировать любой сайт, если он не соответствует требованиям Закона о персональных данных.
Роскомнадзор и персональные данные. Последние новости: Роскомнадзор заблокирует любой сайт, если он не соответствует требованиям ФЗ №152
Иллюстрация: Mikhail Arefiev/unsplash

С 1 июля 2025 года вступили в силу поправки к закону №152-ФЗ «О персональных данных», которые ужесточили правила сбора и передачи информации о пользователях. Теперь:

  1. Первичный сбор персональных данных должен происходить на территории РФ.

  2. Трансграничную передачу данных можно осуществлять только после локального хранения и при соблюдении определённых условий.

  3. Использование иностранных сервисов без соответствующего уведомления в Роскомнадзоре будет расценено как нарушение закона.

Это означает, что если ваш сайт отправляет данные пользователей (IP, cookies, имя, телефон и т.д.) напрямую на серверы за границей, вы нарушаете закон. Такие действия могут привести к штрафам, предписаниям и даже блокировке сайта. Меры для ограничения использование программного обеспечения из «недружественных» стран. Это касается не только крупных IT-компаний, но и владельцев сайтов, которые используют зарубежные сервисы для аналитики, формы обратной связи, чатов и других функций.

С  1 сентября 2025 года Президент России поручил Правительству подготовить перечень мер для ограничения использования в РФ программного обеспечения из недружественных стран, включая мессенджеры и сервисы типа WhatsApp и иностранные облачные платформы.  коммуникационные сервисы. С учетом новых стремительных изменений, бизнесу необходимо срочно перестраиваться под новые требования Закона о персональных данных.

С 1 сентября 2025 года технический и юридический аудит сайтов для соблюдения правил Роскомнадзора  станет необходимостью для всех организаций и ИП.

Роскомнадзор уже начал сейчас  активно проверять сайты на соответствие требованиям закона №152-ФЗ. И за многие из них штраф может достигать от 300 000 до 18 000 000 рублей. Если ваш сайт использует иностранные инструменты, такие как Google Analytics, WhatsApp, Telegram, reCAPTCHA и другие, вы можете подвергнуться штрафам или даже блокировке. В этой статье мы разберём, какие новые правила вступили в силу, какие риски возникают для бизнеса и как провести аудит сайта, чтобы избежать проблем.

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Почему изменения от 01.09.2025 так важны для бизнеса?

Многие владельцы сайтов недооценивают масштаб рисков. Однако даже небольшие сайты, такие как визитки, интернет-магазины или лендинги, могут содержать элементы, нарушающие требования закона. Например:

  • Google Analytics собирает данные о посетителях и отправляет их на серверы в США.

  • Формы обратной связи — если они используют внешние сервисы (Google Forms, JotForm и др.), данные уходят за границу.

  • Чаты и мессенджеры — кнопки WhatsApp, Telegram или онлайн-чаты могут передавать персональные данные пользователей.

  • reCAPTCHA при проверке «Я не робот» передаёт IP и поведенческие данные в Google.

  • Карты Google — встроенные карты отправляют данные о геолокации на серверы за рубежом.

  • CRM и почтовые сервисы — если данные клиентов хранятся в облаке за границей, это тоже нарушение.

Все эти элементы могут стать причиной штрафов, если они не соответствуют требованиям закона. А штрафы теперь могут быть  до 18 000 000 миллионов рублей  — это критично даже для крупных компаний, не говоря уже о малом бизнесе.

Какие штрафы и санкции грозят за нарушения на сайте?

Санкции за нарушение требований закона №152-ФЗ стали действительно значительными:

  • От 1 000 000 до 6 000 000 рублей — за первичную передачу персональных данных за границу.

  • От 6 000 000 до 18 000 000 рублей  — за повторное нарушение или отсутствие уведомления в Роскомнадзоре.

  • До 300 000 рублей — за отсутствие регистрации в реестре операторов персональных данных.

  • До 500 000 рублей — за неисполнение предписания Роскомнадзора.

Кроме того, Роскомнадзор получил право заблокировать сайт, если он не соответствует требованиям закона. Это может привести к полной остановке онлайн-деятельности бизнеса.

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Что проверяет Роскомнадзор на сайтах?

При проверке сайта инспекторы Роскомнадзора фокусируются на следующих аспектах:

  1. Регистрация в реестре операторов ПДн — если сайт собирает персональные данные, он обязан быть зарегистрирован в Роскомнадзоре.

  2. Наличие и корректность документов — должны быть оформлены Политика обработки персональных данных, Политика cookies, согласие на обработку данных и другие документы.

  3. Наличие и типы интеграций — сканируется исходный код сайта на наличие внешних скриптов, пикселей, аналитики и других элементов.

  4. Передача персональных данных — проверяется, куда отправляются данные, введённые пользователями (имя, телефон, email и т.д.).

  5. Технические меры защиты — проверяется, как данные защищены на сайте и какие меры приняты для предотвращения утечек.

Примеры распростран6нных нарушений на сайте:

  • Google Analytics установлен без российского хостинга — данные отправляются на серверы в США.

  • Форма обратной связи на Google Forms — информация пользователя хранится за границей.

  • Кнопка WhatsApp на сайте — при нажатии пользователь отправляет свои данные в мессенджер.

  • reCAPTCHA используется без уведомления Роскомнадзора — передача данных в Google.

  • CRM-система хранит данные клиентов в облаке за границей — без уведомления это нарушение.

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Как провести аудит сайта, чтобы избежать блокировки и штрафов от Роскомнадзора?

Чтобы избежать штрафов и блокировок, рекомендуется провести технический и юридический аудит сайта. Он включает:

1. Техническая проверка

  • Сканирование кода сайта на наличие внешних скриптов.

  • Проверка, куда отправляются данные при заполнении форм.

  • Анализ интеграций с CRM, почтовыми сервисами, аналитикой и другими инструментами.

  • Выявление скрытых элементов (например, подключённые шрифты, CDN, библиотеки).

2. Юридическая экспертиза

  • Проверка наличия и корректности Политики обработки персональных данных.

  • Установление, зарегистрирован ли сайт как оператор ПДн в реестре Роскомнадзора.

  • Оценка необходимости подачи уведомления о трансграничной передаче данных.

  • Проверка соответствия документов требованиям закона.

3. Рекомендации по устранению нарушений

  • Замена иностранных сервисов на российские аналоги (например, Яндекс.Метрика вместо Google Analytics).

  • Установка российских капч вместо reCAPTCHA.

  • Удаление или замена элементов, передающих данные за границу.

  • Подготовка и оформление необходимых документов.

Почему стоит доверить аудит профессионалам?

Аудит сайта — это не просто техническая проверка, а комплексный процесс, включающий как юридический опыт, так и  IT-проверку на технические нарушения, которые может исправить только веб-разработчик. Неподготовленные специалисты могут пропустить критические нарушения или неправильно оценить риски.

Профессионалы знают:

  • Какие элементы чаще всего вызывают проблемы.

  • Какие сервисы безопасны и соответствуют требованиям Роскомнадзора.

  • Как правильно оформить документы и подать уведомления.

Поэтому обращайтесь к экспертам сервиса «РОСКОМ ОНЛАЙН». Специалисты сервиса смогут не только выявить правовые и технические нарушения, но и предоставить разработчиков и айти-специалистов для их устранения. Чтобы не получить штрафы от Роскомнадзора за нарушения в работе сайта — оставляйте заявку на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ и АУДИТ вашего сайта.

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