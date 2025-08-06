Роскомнадзор и персональные данные. Последние новости: Роскомнадзор заблокирует любой сайт, если он не соответствует требованиям ФЗ №152

Роскомнадзор получил право заблокировать любой сайт, если он не соответствует требованиям Закона о персональных данных.

С 1 июля 2025 года вступили в силу поправки к закону №152-ФЗ «О персональных данных», которые ужесточили правила сбора и передачи информации о пользователях. Теперь:

Первичный сбор персональных данных должен происходить на территории РФ. Трансграничную передачу данных можно осуществлять только после локального хранения и при соблюдении определённых условий. Использование иностранных сервисов без соответствующего уведомления в Роскомнадзоре будет расценено как нарушение закона.

Это означает, что если ваш сайт отправляет данные пользователей (IP, cookies, имя, телефон и т.д.) напрямую на серверы за границей, вы нарушаете закон. Такие действия могут привести к штрафам, предписаниям и даже блокировке сайта. Меры для ограничения использование программного обеспечения из «недружественных» стран. Это касается не только крупных IT-компаний, но и владельцев сайтов, которые используют зарубежные сервисы для аналитики, формы обратной связи, чатов и других функций.

С 1 сентября 2025 года Президент России поручил Правительству подготовить перечень мер для ограничения использования в РФ программного обеспечения из недружественных стран, включая мессенджеры и сервисы типа WhatsApp и иностранные облачные платформы. коммуникационные сервисы. С учетом новых стремительных изменений, бизнесу необходимо срочно перестраиваться под новые требования Закона о персональных данных.

С 1 сентября 2025 года технический и юридический аудит сайтов для соблюдения правил Роскомнадзора станет необходимостью для всех организаций и ИП.

Роскомнадзор уже начал сейчас активно проверять сайты на соответствие требованиям закона №152-ФЗ. И за многие из них штраф может достигать от 300 000 до 18 000 000 рублей. Если ваш сайт использует иностранные инструменты, такие как Google Analytics, WhatsApp, Telegram, reCAPTCHA и другие, вы можете подвергнуться штрафам или даже блокировке. В этой статье мы разберём, какие новые правила вступили в силу, какие риски возникают для бизнеса и как провести аудит сайта, чтобы избежать проблем.

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Почему изменения от 01.09.2025 так важны для бизнеса?

Многие владельцы сайтов недооценивают масштаб рисков. Однако даже небольшие сайты, такие как визитки, интернет-магазины или лендинги, могут содержать элементы, нарушающие требования закона. Например:

Google Analytics собирает данные о посетителях и отправляет их на серверы в США.

Формы обратной связи — если они используют внешние сервисы (Google Forms, JotForm и др.), данные уходят за границу.

Чаты и мессенджеры — кнопки WhatsApp, Telegram или онлайн-чаты могут передавать персональные данные пользователей.

reCAPTCHA при проверке «Я не робот» передаёт IP и поведенческие данные в Google.

Карты Google — встроенные карты отправляют данные о геолокации на серверы за рубежом.

CRM и почтовые сервисы — если данные клиентов хранятся в облаке за границей, это тоже нарушение.

Все эти элементы могут стать причиной штрафов, если они не соответствуют требованиям закона. А штрафы теперь могут быть до 18 000 000 миллионов рублей — это критично даже для крупных компаний, не говоря уже о малом бизнесе.

Какие штрафы и санкции грозят за нарушения на сайте?

Санкции за нарушение требований закона №152-ФЗ стали действительно значительными:

От 1 000 000 до 6 000 000 рублей — за первичную передачу персональных данных за границу.

От 6 000 000 до 18 000 000 рублей — за повторное нарушение или отсутствие уведомления в Роскомнадзоре.

До 300 000 рублей — за отсутствие регистрации в реестре операторов персональных данных.

До 500 000 рублей — за неисполнение предписания Роскомнадзора.

Кроме того, Роскомнадзор получил право заблокировать сайт, если он не соответствует требованиям закона. Это может привести к полной остановке онлайн-деятельности бизнеса.

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Что проверяет Роскомнадзор на сайтах?

При проверке сайта инспекторы Роскомнадзора фокусируются на следующих аспектах:

Регистрация в реестре операторов ПДн — если сайт собирает персональные данные, он обязан быть зарегистрирован в Роскомнадзоре. Наличие и корректность документов — должны быть оформлены Политика обработки персональных данных, Политика cookies, согласие на обработку данных и другие документы. Наличие и типы интеграций — сканируется исходный код сайта на наличие внешних скриптов, пикселей, аналитики и других элементов. Передача персональных данных — проверяется, куда отправляются данные, введённые пользователями (имя, телефон, email и т.д.). Технические меры защиты — проверяется, как данные защищены на сайте и какие меры приняты для предотвращения утечек.

Примеры распростран6нных нарушений на сайте:

Google Analytics установлен без российского хостинга — данные отправляются на серверы в США.

Форма обратной связи на Google Forms — информация пользователя хранится за границей.

Кнопка WhatsApp на сайте — при нажатии пользователь отправляет свои данные в мессенджер.

reCAPTCHA используется без уведомления Роскомнадзора — передача данных в Google.

CRM-система хранит данные клиентов в облаке за границей — без уведомления это нарушение.

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Как провести аудит сайта, чтобы избежать блокировки и штрафов от Роскомнадзора?

Чтобы избежать штрафов и блокировок, рекомендуется провести технический и юридический аудит сайта. Он включает:

1. Техническая проверка

Сканирование кода сайта на наличие внешних скриптов.

Проверка, куда отправляются данные при заполнении форм.

Анализ интеграций с CRM, почтовыми сервисами, аналитикой и другими инструментами.

Выявление скрытых элементов (например, подключённые шрифты, CDN, библиотеки).

2. Юридическая экспертиза

Проверка наличия и корректности Политики обработки персональных данных.

Установление, зарегистрирован ли сайт как оператор ПДн в реестре Роскомнадзора.

Оценка необходимости подачи уведомления о трансграничной передаче данных.

Проверка соответствия документов требованиям закона.

3. Рекомендации по устранению нарушений

Замена иностранных сервисов на российские аналоги (например, Яндекс.Метрика вместо Google Analytics).

Установка российских капч вместо reCAPTCHA.

Удаление или замена элементов, передающих данные за границу.

Подготовка и оформление необходимых документов.

Почему стоит доверить аудит профессионалам?

Аудит сайта — это не просто техническая проверка, а комплексный процесс, включающий как юридический опыт, так и IT-проверку на технические нарушения, которые может исправить только веб-разработчик. Неподготовленные специалисты могут пропустить критические нарушения или неправильно оценить риски.

Профессионалы знают:

Какие элементы чаще всего вызывают проблемы.

Какие сервисы безопасны и соответствуют требованиям Роскомнадзора.

Как правильно оформить документы и подать уведомления.

Поэтому обращайтесь к экспертам сервиса «РОСКОМ ОНЛАЙН». Специалисты сервиса смогут не только выявить правовые и технические нарушения, но и предоставить разработчиков и айти-специалистов для их устранения. Чтобы не получить штрафы от Роскомнадзора за нарушения в работе сайта — оставляйте заявку на БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ и АУДИТ вашего сайта.

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