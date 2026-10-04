Как настроить Битрикс 24 и интегрировать его в работу: полное руководство

1. Регистрация портала и выбор тарифа

С чего начать. Перейдите на и нажмите «Создать Битрикс24». Регистрация доступна через e-mail, номер телефона или аккаунты в соцсетях — ВКонтакте, Яндекс, Mail.Ru.

После регистрации система создает облачный портал с адресом вида random.bitrix24.ru. Адрес можно сменить на понятный — например, vasha-kompaniya.bitrix24.ru, — но сделать это разрешено только один раз, поэтому сразу придумайте удачный вариант.

Выбор тарифа. Новому порталу автоматически присваивается бесплатный тариф: до 5 пользователей, базовые функции CRM, задачи, чаты. Для старта этого достаточно. Когда функционала станет не хватать, доступен демо-режим: 15 дней на тарифе «Профессиональный» — бесплатно, после чего можно оплатить платный или вернуться на бесплатный.

В 2026 году линейка тарифов выглядит так: «Бесплатный», «Базовый» (от 1990 ₽/мес за 2 пользователей), «Стандарт», «Профессиональный» и «Энтерпрайз». Для команды до 5 человек подойдет бесплатный тариф. Если нужны интеграции с телефонией или 1С — берите «Базовый».

Сразу установите приложения. Десктопная программа и мобильное приложение дублируют функции портала и присылают push-уведомления — так вы всегда на связи с командой.