Как настроить Битрикс 24 и интегрировать его в работу: полное руководство

1. Регистрация портала и выбор тарифа
С чего начать. Перейдите на и нажмите «Создать Битрикс24». Регистрация доступна через e-mail, номер телефона или аккаунты в соцсетях — ВКонтакте, Яндекс, Mail.Ru.
После регистрации система создает облачный портал с адресом вида random.bitrix24.ru. Адрес можно сменить на понятный — например, vasha-kompaniya.bitrix24.ru, — но сделать это разрешено только один раз, поэтому сразу придумайте удачный вариант.
Выбор тарифа. Новому порталу автоматически присваивается бесплатный тариф: до 5 пользователей, базовые функции CRM, задачи, чаты. Для старта этого достаточно. Когда функционала станет не хватать, доступен демо-режим: 15 дней на тарифе «Профессиональный» — бесплатно, после чего можно оплатить платный или вернуться на бесплатный.
В 2026 году линейка тарифов выглядит так: «Бесплатный», «Базовый» (от 1990 ₽/мес за 2 пользователей), «Стандарт», «Профессиональный» и «Энтерпрайз». Для команды до 5 человек подойдет бесплатный тариф. Если нужны интеграции с телефонией или 1С — берите «Базовый».
Сразу установите приложения. Десктопная программа и мобильное приложение дублируют функции портала и присылают push-уведомления — так вы всегда на связи с командой.
2. Базовая настройка портала
Зайдите в раздел «Настройки» (значок шестеренки в левом нижнем меню) и проверьте базовые параметры:
Часовой пояс и рабочее время — влияют на напоминания о задачах и события в календаре.
Рабочий график компании и праздничные дни — корректные отчеты по рабочему времени сотрудников.
Фирменный стиль — загрузите логотип, выберите цветовую тему и фон рабочего пространства. Это не косметика: визуальное единообразие помогает новым сотрудникам быстрее адаптироваться.
Двухфакторная аутентификация — включите для защиты портала от несанкционированного доступа.
Ограничение по IP-адресам — полезно, если сотрудники работают из офиса и не должны заходить в систему извне.
3. Добавление сотрудников и структура компании
Приглашение команды. Нажмите кнопку «Пригласить» в верхнем меню. Доступны четыре способа:
По ссылке — скопируйте и отправьте коллегам в любом мессенджере;
По SMS — введите номера телефонов, система отправит ссылки;
По e-mail — приглашения уйдут на почтовые ящики;
Полная регистрация — администратор вносит ФИО, e-mail и должность каждого сотрудника вручную.
Структура компании. Перейдите в раздел «Сотрудники → Структура». Создайте подразделения: отдел продаж, бухгалтерия, служба поддержки, производство и т.д. Структура строится древовидно — отделы внутри отделов. В каждом отделе укажите руководителя и подчиненных, затем «перетащите» сотрудников в нужные подразделения.
Это не формальность: на основе структуры позже распределяются права доступа, формируются отчеты по отделам и настраивается маршрутизация задач.
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4. Настройка прав доступа
Права доступа — один из самых важных этапов, и доступна эта функция только на платных тарифах. Не давайте всем сотрудникам права администратора — это прямой путь к случайной потере данных. crmacademy.ru +1
Базовый принцип. Продумайте, кто какие данные видит и редактирует:
Менеджер по продажам — видит и редактирует только свои сделки и контакты.
Руководитель отдела продаж — видит все сделки отдела, может назначать ответственных.
Бухгалтер — доступ к счетам и документам, но не к воронке продаж.
Сотрудники других отделов — только просмотр или отсутствие доступа к CRM.
В разделе «CRM → Настройки → Права доступа» можно создавать новые роли, помимо стандартных, и настраивать доступ под потребности компании.
5. Настройка CRM: воронки, карточки, источники
CRM — сердце Битрикс24. Настройка делится на три блока.
5.1. Выбор режима работы CRM
Битрикс24 предлагает три режима:
Режим
Для кого
Особенности
Простой
Малый бизнес, 1–5 человек
Только сделки, без лидов. Быстрый старт
Классический
Средний бизнес, отдел продаж
Лиды → сделки. Полный цикл
Профессиональный
Крупные компании
Множество воронок, глубокая кастомизация
Если вы работаете с входящими заявками (сайт, реклама) — берите «Классический». Если продаете напрямую знакомым клиентам — «Простой».
5.2. Воронки продаж
Перейдите в «CRM → Сделаки → Общая воронка → Воронки и туннели продаж». При создании новой воронки система предлагает 8 стандартных стадий: «Новая», «Подготовка документов», «Счет на предоплату», «Финальный счет» и далее.
Типичная ошибка — делать слишком много этапов. Начните с 5–7 ключевых стадий, отражающих реальный путь клиента от заявки до оплаты. Добавляйте промежуточные этапы позже, когда поймете, где теряются сделки.
Редактировать стадии можно через режим просмотра «Канбан», раздел «Канбан в CRM» или «Справочники в CRM». У каждой воронки свои права доступа и настройки карточек — сотрудники видят только свои задачи.
5.3. Карточки CRM
В каждой карточке (лид, сделка, контакт, компания) есть две части: поля слева и таймлайн справа. Поля хранят информацию о клиенте, таймлайн — историю всех взаимодействий.
Системные поля — стандартный набор (имя, телефон, e-mail, адрес). Если нужного поля нет в карточке, нажмите «Выбрать поле» — откроется полный список, отметьте нужные и сохраните.
Пользовательские поля — если среди системных нет подходящего, создайте новое: «Создать поле» → выберите тип (строка, число, дата, список) → укажите название → сохраните.
После настройки карточку нужно сохранить как общую для всех сотрудников — это обеспечит единый стандарт ввода данных.
5.4. Источники и каналы
Чтобы понимать, откуда приходят клиенты, настройте каналы в разделе «CRM → Сквозная аналитика → Источники и каналы». Добавьте каналы: «Яндекс.Директ», «VK Реклама», «Email-рассылка», «Сайт», «Звонок» и другие. Для каждого канала укажите UTM-метки — они будут автоматически добавляться к ссылкам.
Всегда добавляйте UTM-метки к рекламным ссылкам — без них сквозная аналитика не работает.
6. Импорт данных
Если клиентская база велась в Excel или другом формате, перенесите ее сразу — не откладывайте. В CRM есть функция импорта из CSV-файла:
Экспортируйте базу из Excel в формат CSV.
В разделе «CRM → Контакты» (или «Компании», «Лиды») нажмите «Импорт».
Загрузите файл, сопоставьте столбцы CSV с полями CRM.
Проверьте, что данные импортировались корректно.
Аналогично можно импортировать список товаров, если планируете использовать складской учет.
Если данных немного, можно внести их вручную по мере работы — но массовый импорт экономит часы времени.
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7. Интеграция каналов связи
7.1. Телефония
Перейдите в «Настройки → Телефония». Битрикс24 предлагает три способа подключения:
Готовое решение на платформе VoxImplant — встроенная telefonia от Битрикс24.
Сторонний SIP-провайдер — Mango Office, Zadarma, Novofon, Телфин, МТС, Мегафон, Билайн и др.
Приложение из Маркетплейса — выберите оператора в Маркете, установите и настройте за пару кликов.
Все звонки записываются и сохраняются в карточках CRM — менеджер видит всю историю общения с клиентом.
7.2. Мессенджеры и соцсети
Открытые линии Битрикс24 подключают WhatsApp1, Telegram, Viber, VK, Avito, Одноклассники и другие каналы. Все сообщения из мессенджеров попадают в единую ленту CRM, что избавляет от переключения между окнами.
Для подключения зайдите в раздел «Контакт-центр», выберите нужный мессенджер и следуйте инструкциям мастера.
7.3. Электронная почта
В разделе «Почта» нажмите «Подключить ящик», укажите адрес и пароль корпоративной почты. После подключения вся переписка с клиентами автоматически сохраняется в CRM.
Email-трекинг дополнительно отслеживает, прочитал ли клиент ваше письмо и перешел ли по ссылке.
7.4. Сайт и CRM-формы
CRM-форма — это виджет на сайте, который собирает заявки и автоматически создает лиды в Битрикс24. Настройте форму в разделе «CRM → Формы», разместите код на сайте. Каждая заявка — это новая карточка лида с указанием источника.
Также доступна интеграция с WordPress через скрипт для обработки форм.
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8. Интеграция с внешними системами
8.1. 1С
Синхронизация 1С и Битрикс24 — одна из самых востребованных интеграций. Она позволяет обмениваться контактами, реквизитами, сделками, счетами, информацией по товарам и документами в печатной форме.
Обмен настраивается в трех режимах:
Автоматический — данные синхронизируются в реальном времени.
Ручной — сотрудник запускает обмен по требованию со стороны 1С.
По расписанию — регулярная выгрузка раз в день, неделю и т.д.
Реализация: в 1С устанавливается специальное расширение, а на стороне CRM — приложение «1С+CRM Битрикс24» из Маркетплейса.
Важное правило — мастер-система. У каждого типа данных должен быть один источник истины. Например, контрагенты и номенклатура — в 1С, сделки и коммуникации — в Битрикс24. Данные меняются только в мастер-системе, вторая система их принимает и не редактирует.
8.2. МойСклад, СДЭК, маркетплейсы
Готовые приложения из Маркетплейса покрывают большинство типовых задач:
МойСклад — приложение «Битрикс24 + Мой Склад»: подключите портал, укажите адрес, настройте синхронизацию.
СДЭК — для автоматизации доставки.
Ozon, Wildberries — синхронизация заказов с маркетплейсов.
Unisender — управление email-рассылками из CRM.
8.3. Вебхуки
Если готового приложения нет, используйте вебхуки — они позволяют связать Битрикс24 с внешними сервисами без программирования:
Входящий вебхук — внешняя система вызывает методы REST API Битрикс24 (например, создает лид из формы на стороннем сайте).
Исходящий вебхук — Битрикс24 отправляет уведомление во внешнюю систему при наступлении события (создание сделки, изменение стадии, закрытие задачи).
Настройка: раздел «Приложения → Вебхуки → Добавить вебхук» → укажите тип, права доступа и события. Для входящего вебхука система сгенерирует URL, который передается во внешнюю систему.
Через вебхуки можно связать Битрикс24 с Google Sheets, Telegram, Discord, N8N и облачными базами данных.
8.4. Четыре способа интеграции: как выбрать?
Способ
Когда подходит
Плюсы
Минусы
Встроенные возможности
Типовая задача, стандартная система
Простая настройка, поддержка вендором
Ограниченный набор полей
Готовые приложения из Маркетплейса
Популярная система, типовая задача
Быстрый старт, ниже стоимость
Зависимость от разработчика
Вебхуки
Простая односторонняя передача
Быстрая настройка
Нужен опыт интеграции
Собственная разработка по API
Сложная бизнес-логика, двусторонний обмен
Полный контроль, гибкость
Дорого, нужна поддержка
9. Автоматизация: роботы и бизнес-процессы
9.1. Роботы в CRM
Робот — это последовательность действий, которая запускается автоматически при переходе сделки на определенную стадию. Роботы проще бизнес-процессов и идеальны для старта.
Минимальный набор для запуска:
Робот 1. На этапе «Новый лид» — автоматически создать задачу «Позвонить клиенту» и назначить на менеджера.
Робот 2. На этапе «Счет отправлен» — отправить клиенту автоматическое письмо со счетом.
Робот 3. На этапе «Успешно реализована» — отправить уведомление руководителю и создать задачу на отгрузку.
9.2. Бизнес-процессы
Бизнес-процесс (БП) — это цепочка действий с условиями, ветвлениями и согласованиями. В отличие от роботов, которые выполняют одну операцию, БП представляют собой сложные сценарии.
Создание шаблона БП:
Раздел «Автоматизация → Бизнес-процессы → Настроить бизнес-процессы».
Нажмите «Создать последовательный бизнес-процесс».
Укажите название, описание, способ запуска (при добавлении, при изменении или вручную).
Настройте параметры, переменные и константы.
Постройте логику: перетащите действия из палитры (условия, создание задач, отправка писем, запись в отчет и т.д.).
Настройте права доступа к процессу.
Сохраните и протестируйте.
Типичные ошибки при настройке БП:
БП не запускается → проверьте активность шаблона и права доступа.
БП зависает → найдите его в «Автоматизация → Все активные» и принудительно удалите.
Зацикливание → используйте переменные для контроля циклов и условия завершения.
БП работает медленно → сократите количество параллельных веток и лишних действий.
9.3. Шаблоны документов
В CRM можно создать шаблоны счетов, договоров, коммерческих предложений и генерировать их одним кликом из карточки сделки. Документ автоматически заполняется данными из CRM — реквизиты клиента, сумма сделки, ответственный менеджер.
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10. Запуск, тестирование и типичные ошибки
10.1. Чек-лист перед запуском
Пройдитесь по чек-листу и убедитесь, что все работает:
Воронка продаж настроена, этапы логичны.
Карточки сделок содержат нужные поля.
База клиентов импортирована или готова к импорту.
Почта подключена, письма сохраняются в CRM.
Телефония работает (если подключали).
Мессенджеры интегрированы.
CRM-форма на сайте создает лиды.
Права доступа настроены — сотрудники видят только свое.
Уведомления включены (email, push, Telegram-бот).
Минимум 2–3 робота настроены.
10.2. Тестовая сделка
Проведите тестовую сделку от начала до конца:
Создайте лид (вручную или через форму).
Конвертируйте лид в сделку.
Переместите сделку по всем этапам воронки.
Сгенерируйте счет из шаблона.
Закройте сделку как «Успешно».
10.3. Топ-5 типичных ошибок
Ошибка
Решение
Слишком сложная структура отделов и прав
Начните с минимума, усложняйте по мере роста команды
Не используются UTM-метки
Всегда добавляйте UTM к ссылкам из рекламы — основа сквозной аналитики
Не настроена автоматизация
Начните с 2–3 простых роботов (уведомление о новом лиде, создание задачи)
Дублирование сделок и контактов
Регулярно используйте функцию поиска и объединения дублей
Нет бэкапа
Включите автоматическое резервное копирование в настройках портала
10.4. Дальнейшие шаги
Когда базовая настройка завершена, двигайтесь дальше:
Аналитика — настройте дашборды для руководителя: конверсия воронки, средний чек, план/факт по менеджерам.
Бизнес-процессы — автоматизируйте согласование договоров, многоэтапные продажи, документооборот.
Онлайн-касса — подключите для автоматической фискализации.
Маркетплейсы — синхронизируйте заказы с Ozon и Wildberries.
MCP Hub — подключите внешние сервисы (Контур.Фокус, 1С и др.) к AI-агенту BitrixGPT и работайте с ними прямо в чате.
База знаний — добавьте должностные инструкции, чек-листы и скрипты разговоров для новых сотрудников.
Итог. Битрикс24 — мощный инструмент, но его ценность раскрывается только при системном внедрении. Не пытайтесь настроить все за один день: двигайтесь по шагам от регистрации к интеграции, тестируйте каждый блок и обучайте команду. Помните, что интеграция — не разовая настройка, а процесс, который требует наблюдения и периодической проверки.
Если на любом этапе потребуется помощь — можно обратиться к сертифицированному партнеру Битрикс24, который знает все тонкости и настроит систему под конкретные процессы вашей компании.
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