Горячий кейс по ЕНС. Как я отбила 114 тысяч рублей у налоговой службы

В статье рассказываю, как работает система уплаты налогов через единый налоговый платеж, какие могут быть причины отрицательного сальдо ЕНС и делюсь кейсом, как я отбила 114 тысяч рублей клиента у налоговой службы, после ошибки в начислениях.

Введение

Единый налоговый счет — горячая тема для всех бухгалтеров. Система относительно недавно начала работать, поэтому ошибки в начислениях — нередкий случай. Решить вопрос самостоятельно большинство предпринимателей не может.

К сожалению, многие налоговые инспекторы хладнокровно относятся к проблемам людей, так же как и к их просьбам полностью пересмотреть единый налоговый счет. Ходатайства о несогласии с указанными суммами, акты сверки — все это словно проходит мимо них.

Но я нашла способ, как помочь клиентам выйти с отрицательного сальдо на положительный баланс. Мой кейс станет рабочей схемой для большинства коллег. Но обо всем по порядку.

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Что такое ЕНП и ЕНС

Напомню, что с 1 января 2023 года все налогоплательщики перешли на новый метод уплаты налогов и взносов — единый налоговый платеж (ЕНП).

Алгоритм такой:

Оплата сразу нескольких обязательств в налоговой службе проводится одной платежкой. ЕНП формирует приходную часть единого налогового счета (ЕНС). Плательщики распределяют суммы единого налогового платежа на разные коды бюджетной классификации: подают фискальную отчетность и уведомления о перечислении платежей. Общая задолженность перед бюджетом формируется из начисленных налогов, сборов и взносов. Сюда же засчитываются пени, штрафы, проценты и налоги, подлежащие возврату. Разница между приходной и расходной частью — это и есть текущее сальдо ЕНС.

Если выразить это простыми словами, то сальдо означает сумму всех поступлений: начисленные суммы по текущим обязательствам и суммы, отнесенные на резерв в соответствии с заявлениями о предстоящих платежах.

То, что отнесено на резерв, не является расходом. Например, у нас еще не было начислений по страховым взносам, но мы отнесли часть средств на страховые платежи, чтобы уменьшить налогооблагаемую базу или плату за услуги, но эти средства не списаны с вашего счета, а хранятся в резерве.

Баланс по ЕНС отображается в онлайн-режиме в личном кабинете налогоплательщика:

если сальдо положительное — значит, есть переплата.

если на остатке ноль, значит, налогоплательщик ничего не должен бюджету.

если сальдо отрицательное — перед бюджетом есть долг. Решение данного вопроса откладывать нельзя: это грозит штрафными санкциями от налоговой службы.

Отрицательный баланс на ЕНС появляется, когда общий объем перечисленных денег на налоговый счет меньше суммы, которую нужно заплатить в бюджет.

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Узнать сальдо по ЕНП и ЕНС можно 3 способами:

Запросить справку о сальдо ЕНС;

Получить справку по суммам, перечисленным или признанным в качестве ЕНП;

Запросить справку об исполнении обязанности перед бюджетом.

Для этого нужно подать заявление по форме, утвержденной приказом ФНС от 14.11.2022 №ЕД-7-19/1086@.

У отрицательного баланса на ЕНС может быть несколько причин:

Частичная (неполная) или несвоевременная оплата единого налогового платежа. Чаще всего случается так, что человек просто забыл перевести деньги до определенного законом времени. Узнать актуальные сроки уплаты страховых взносов и налогов можно в системе Главбух.

Ошибки при заполнении платежного поручения на перечисление ЕНП или какого-то из налогов. Это самая частая причина отрицательного сальдо в последнее время.

Кстати, не все знают, что с 15 мая заполнять платежки в налоговую службу нужно по новым реквизитам.

Неточности при заполнении уведомлений о начисленных налогах. Например, ошибка при распределении сумм общей задолженности может привести к сообщению об отрицательном сальдо ЕНС.

Опечатки в налоговой и страховой отчетности. При расчете совокупной обязанности ИФНС использует не только уведомления, но и отчетности. Поэтому из-за ошибок в декларации или отчете также может образоваться отрицательное сальдо. Устранить опечатки можно, создав корректировку или уточняющий отчет.

Ошибки при формировании баланса ЕНС до 1 января 2023 года. Встречаются неточности, удвоения цифр и путаница при переносе остатков прошлого года.

Что делать если вы увидели в личном кабинете налогоплательщика отрицательное сальдо

Запросить сверку расчетов и выявить причину отличия в данных ФНС и вашего учета.

Устранить ошибку. Например, пополнить баланс ЕНС, уточнить платежи или уведомления, подать корректирующую отчетность.

Если же причиной долга стала ошибка при переносе остатков 2022 года, следует обратиться в налоговую службу.

Например, по вопросам о детализации отрицательного сальдо ЕНС, для отмены мер взыскания или получения справки о расчетах по временно отложенным платежам можно обращаться в ФНС через сервис «Оперативная помощь: разблокировка счета и вопросы по ЕНС».

Важно знать: ИФНС завершила перевод остатков 2022 года. Уже во втором квартале 2023 года практически все плательщики получили доступ к сальдо ЕНС.

Требование о взыскании

Его выставляет ИФНС на сумму всего отрицательного сальдо.

Если его проигнорировать, в реестре взысканий появится решение налоговой службы и поручение банку о принудительном списании со счета. Когда денег недостаточно, долги взыскивают за счет имущества.

Срок выставления требования зависит от суммы долга:

Если он меньше 3 000 рублей , требование направляют не позднее года со дня формирования.

Если больше этой суммы — в течение 3 месяцев. Это предусмотрено статьей 70 НК.

Способ передачи уведомления может быть разный: лично в руки руководителю организации, по почте заказным письмом или электронно (по ТКС или ЛК налогоплательщика).

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Как погасить отрицательное сальдо ЕНС

1. Организации и ИП могут сделать это безналичным порядком, оплатив всю сумму одним платежным поручением. Платежку заполняют по единым упрощенным реквизитам на КБК ЕНП — 18201061201010000510. Деньги сначала уйдут на ЕНС, а затем будут списаны для погашения задолженности.

Кстати, в текущем году компании и ИП могут платить налоги и взносы отдельными платежными поручениями на соответствующие КБК.

2. Погасить долг можно также в личном кабинете налогоплательщика. В разделе ЕНС нажмите кнопку «Пополнить ЕНС» и выберите способ оплаты — с расчетного счета или банковской картой. Заполните поля электронной формы, воспользуйтесь усиленной квалифицированной электронной подписью и отправьте на исполнение.

3. Индивидуальные предприниматели могут оплатить отрицательное сальдо наличными:

через отделения Почты России;

через МФЦ, если это многофункциональный центр занимается предоставлением такой услуги;

через кассу местной администрации, если в населенном пункте нет банковского отделения;

через кассу банка.

Кроме того, погасить отрицательное сальдо за организацию или индивидуального предпринимателя может третье лицо. Например, учредитель, бизнес партнер или контрагент.

Гасить отрицательное сальдо нужно не только в том случае, если вы уверены, что оно верно начислено. Гасить нужно и для того, чтобы не шли пени.

К тому же, сейчас ИФНС из имеющейся переплаты вычитает долги физического лица. То есть смотрят не только счета ИП, а суммируют всё вместе.

Например, в 2020 году я сдавала декларацию на получение вычета и была должна ИФНС 30 тыс. руб. ЕНС моего ИП был уменьшен на сумму моего долга как физлица.

Как я отбила 114 тысяч для клиента

Ситуация заключалась в том, что на ЕНС клиента числился минус 69 000—70 000 рублей. Хотя по всем нашим бухгалтерским расчётам баланс должен быть положительным: свыше 100 000 рублей.

Мы начали разбираться: писали в ИФНС, просили пересмотреть ЕНС, писали ходатайство о несогласии с суммой. История затянулась на 4 месяца, так как на не реагировали, а лишь начисляли пени.

Тогда мы, не испугавшись, чем нам это будет грозить, обратились в вышестоящие органы и написали достаточно объемную жалобу о бездействии налоговой службы по месту регистрации ИП.

После этого дело приняло новый оборот. И уже через 2—3 дня нам позвонил инспектор нашего ИП и попросил предоставить наши расчеты и акты сверки.

Аргумент был такой — слетела система, и данные некорректно отображаются в программе.

Итог наших действий — в ЕНС отражена переплата в 114 тысяч рублей. Моя радость от результата была подкреплена дополнительным вознаграждением от клиента и положительным отзывом:

«Спасибо вам большое за то, что решили вопрос положительным путем. Я еще раз удостоверилась, что на вас можно положиться, что вы очень качественно выполняете свою работу, проявляя свои самые лучшие компетенции, заботясь о своём клиенте».

Считаю, что бухгалтеру важно показать, что он находится на стороне клиента, заинтересован в его бизнесе и поможет решить любой вопрос в положительном ключе.

Коллеги, от всей души желаю вам быть самыми профессиональными бухгалтерами. И если вдруг вам не хватает какой-то компетенции, нужны советы — обращайтесь. В нашем канале достаточно много информации по этому поводу.

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